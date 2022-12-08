台中市民野餐日登場　交通懶人包看這裡

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建設局長陳大田表示，第一屆市民野餐日在中央公園規劃4個適合的區域供民眾使用，民眾可搭乘高鐵抵達台中站轉搭156路公車至「泰安國小(環中路)」下車，步行12分鐘至觸覺體驗區；搭乘台鐵於抵達台中車站轉搭公車到中央公園；若自行開車，公園周邊也有6處停車場可供汽機車停放。
陳大田提醒，因應活動，當日僑大路（凱旋路至僑大八街）、僑大八街（僑大路至經貿五路）自早上6時至下午3時單向封閉，臨停區僅供單向進入；啟航路（經貿五路至敦化路二段）、啟航二路（啟航錄至中科路）、經貿三路二段（啟航路至中科路）、經貿二路（啟航路至中科路）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航東路（啟航二路至啟航一路）自早上6時至下午3時雙向全部車道封閉，請市民朋友留意。
陳大田指出，民眾若搭乘公車則有6路可抵達活動現場，包含156路公車至「泰安國小(環中路)」下車，步行12分鐘至觸覺體驗區；28、32、54、68、199、228、68延、68繞路公車至「河南路停車場」、「家扶發展學園」下車，步行12分鐘至遊客中心區；搭乘8、157、529路公車至「黎明凱旋路口」下車，步行8分鐘至遊客老樹區；525路公車至「中臺灣電影中心」、「經貿大鵬路口」下車，步行7分鐘至遊客中心區；25路公車至「凱旋敦化路口」下車，步行2分鐘至草坪區。
陳大田表示，當日請著輕便衣物，也可搭配白色服裝或飾品，一同參加白色Dress Code，除自備飲水、餐點，儘量使用環保餐具，也可帶上喜歡的休閒用品如桌遊、樂器等與親朋好友同樂，此外，請參與民眾遵守公園相關規定，禁止明火烹煮，如有攜帶毛小孩也請繫繩，垃圾也請於活動結束後自行打包帶走，垃圾不落地，一同守護公園環境整潔。
建設局表示，市民朋友熱情參與線上登記，未登記的市民朋友也歡迎當天一起參加野餐活動，官網提供搭乘公車到野餐地點的資訊與鄰近的iBike站點位置，也特別規劃外送取餐臨停區，民眾可以利用外送到場輕鬆參加野餐活動。