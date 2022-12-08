92年次役男每4人就有1人不用當兵？內政部：已提調整方案
國軍義務役役期延長引全民關注，民進黨立委莊瑞雄今（8）日上午質詢時提到，民國92年出生即齡役男，常備役體位5萬436人，其中就有1萬7844人是免役體位，等同每4人就有1人不用當兵。對此，內政部代理部長花敬群答詢強調，內政部已提出調整方案，正與國防部討論中。
記者翁子竣／台北報導
立法院內政委員會今上午質詢，邀內政部官員列席備詢。莊瑞雄表示，據110年辦理徵兵與役齡兵籍調查，92年次男子共11萬8755人，截至6月底已做好體檢役男7萬5950人；其中，常備役體位5萬436人，替代役體位4422人，而免役體位竟高達1萬7844人。
莊瑞雄直呼，這數字讓他嚇一跳，等同4分之1役男體位被判定不合格，這會產生很大問題，年輕人每4人就有1人不用當兵，看起來不太健康。莊瑞雄強調，雖少子化影響整體兵源，但國民不夠健康也是大事，呼籲內政部、教育部應盡速研討辦法。
花敬群答詢則解釋，由於102年政策方向推「全募兵制」，因此徵兵體位做了較大放寬，標準一直沿用至今。不過，花敬群也表示，實質上內政部這段時間已提出調整方案，正在跟國防部討論中，基本上也已有共識。莊瑞雄提醒，該議題恐產生特權或剝奪感問題，必須要嚴加重視。