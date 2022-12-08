高雄首例！路竹養鴨場驗出H5N1禽流感　2060隻全遭撲殺

中市明年土地現值微調整3.26%　新光百貨蟬聯地王

▲中市地價及標準地價評議委員召開明年公告土地現值(圖／地政局提供2022.12.8)
▲中市地價及標準地價評議委員召開明年公告土地現值(圖／地政局提供2022.12.8)

記者柳榮俊/台中報導

台中市地價及標準地價評議委員會(7)日針對明年公告土地現值召開評議會，除部分新興開發區反映投資建設挹注，調整公告土地現值，其餘行政區多為持平或微幅調整，評議結果全市公告土地現值平均調整3.26%，調整後台中市公告土地現值占市價百分比為90.40%。

我是廣告 請繼續往下閱讀

地政局長吳存金表示，公告土地現值內政部政策目標為達市價9成，每年調整作為課徵土地增值稅的依據。台中市地價及標準地價評議委員會審議台中市112年公告土地現值調整案，針對第13期大慶市地重劃、第14期美和庄市地重劃、長春自辦市地重劃及捷運文心北屯機廠區段徵收等開發區範圍內土地，因陸續開發完成、辦理配地等作業，建商持續推案，為達成漲價歸公目標採逐年均衡調整方式，合理反映開發區公告土地現值，其餘行政區多為持平或微幅調整，持續精進各區段地價均衡性。


吳存金強調，各行政區中除北屯區、南區及南屯區轄內有新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值分別調整14.39%、5.25%及4.55%外，其餘行政區作業機關透過分析實價登錄資訊，市價無顯著波動，經台中市地價及標準地價評議委員會各專家學者充分討論後，公告土地現值多為持平或微幅調整，幅度介於0.08%至2.53%間。　


地政局指出，台中市地王由西屯區惠國段93地號新光三越百貨公司蟬聯，112年公告土地現值每平方公尺為68.8萬元，每坪約227萬元。調整結果市府將於完成行政程序後，依規定於明年1月1日辦理公告作業，屆時民眾可利用市府地政局及各地政事務所網站查詢。

台中市民野餐日登場　交通懶人包看這裡

中市公車脫班學生上學屢遲到　議員批市府稽核不實

霧峰規劃2處社會住宅　預興建333戶

午茶生活節草地野餐　中市夏綠地浪漫登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀