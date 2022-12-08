中市明年土地現值微調整3.26%　新光百貨蟬聯地王

我是廣告 請繼續往下閱讀
地政局長吳存金表示，公告土地現值內政部政策目標為達市價9成，每年調整作為課徵土地增值稅的依據。台中市地價及標準地價評議委員會審議台中市112年公告土地現值調整案，針對第13期大慶市地重劃、第14期美和庄市地重劃、長春自辦市地重劃及捷運文心北屯機廠區段徵收等開發區範圍內土地，因陸續開發完成、辦理配地等作業，建商持續推案，為達成漲價歸公目標採逐年均衡調整方式，合理反映開發區公告土地現值，其餘行政區多為持平或微幅調整，持續精進各區段地價均衡性。
吳存金強調，各行政區中除北屯區、南區及南屯區轄內有新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值分別調整14.39%、5.25%及4.55%外，其餘行政區作業機關透過分析實價登錄資訊，市價無顯著波動，經台中市地價及標準地價評議委員會各專家學者充分討論後，公告土地現值多為持平或微幅調整，幅度介於0.08%至2.53%間。
地政局指出，台中市地王由西屯區惠國段93地號新光三越百貨公司蟬聯，112年公告土地現值每平方公尺為68.8萬元，每坪約227萬元。調整結果市府將於完成行政程序後，依規定於明年1月1日辦理公告作業，屆時民眾可利用市府地政局及各地政事務所網站查詢。