賴清德親征黨魁 親賴立委：引領黨走出陰霾的不二人選
九合一大選結束，總統蔡英文為敗選辭去黨主席一職，主席改選將在下周領表登記，預計於明年一月中完成，副總統賴清德今（8）日透過臉書宣布將登記參選，對此親賴立委郭國文表示，認為賴能在此刻團結黨內所有人，是引領大家共同面對挫折、走出陰霾的不二人選。
記者陳威叡／台北報導
對於賴清德宣布參選黨主席，郭國文感謝賴的承擔，引領民進黨檢討後重整旗鼓，團結面對挑戰，提到九合一敗選後，自己可以感受到黨內瀰漫著低氣壓，甚至出現同志互相指責、黨內找戰犯的行為，然而民眾透過選票傳達給民進黨的不滿，作為執政黨必須要共同承受。
郭國文說，面對挫敗需要有魄力的領導者，帶領民進黨深刻反省，並向台灣民眾展現願意檢討、願意改變的決心，賴不僅有能力推動改革，讓民進黨蛻變成符合民意期待的政黨，更是透過和各個派系對話，能在此刻團結所有人，引領大家共同面對挫折、走出陰霾的不二人選。
至於外界擔心賴作為2024總統參選人，擔任黨主席是否球員兼裁判，郭國文說，這一切的前提是，屆時要有初選，等於參選總統有競爭者才會有這樣的疑慮。
最後郭國文說，目前黨主席的當急之務，是帶領政黨自省並檢討，重新正視民意，如此艱困的任務，由賴清德來接任，凸顯他願意承擔責任的精神，也期待在賴的領導下，民進黨能創造新局，讓民眾能重拾對民進黨的信心，並看到改變。