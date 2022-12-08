布魯斯威利患失語症息影 史特龍曝近況：他現在很艱苦
▲布魯斯威利因為罹患失語症宣布息影。（圖／車庫娛樂提供）
記者黃雅琪/綜合報導
2022-12-08 14:49:10
《俠探特攻》系列第二部曲《俠探特攻：贖罪行動》（Detective Knight: Redemption），《終極警探》布魯斯威利（Bruce Willis）再度化身洛杉磯警探「奈特」，對抗裝扮成聖誕老人的全新敵人「聖誕炸彈客」。
布魯斯威利今年3月因為失語症宣布息影後，他的妻子艾瑪赫明艾瑪赫明（Emma Heming）的社群網站，成為影迷們關心這位影史動作天王的重要管道。今年美國感恩節，艾瑪赫明在IG發了一則限時動態，展現出布魯斯威利和女兒玩桌遊的畫面，其中一個女兒戴著《13號星期五》傑森的面具登場。雖然布魯斯威利本人沒有入鏡，但可以看出他十分享受現在與家人共度的生活。 ▲布魯斯威利的老婆艾瑪赫明，在IG分享一家人的感恩節活動。（圖／翻攝自艾瑪赫明IG） 影史動作天王席維斯史特龍（Sylvester Stallone）近日接受《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）專訪，透露布魯斯威利的近況：「布魯斯正在經歷一段真的真的很艱苦的時期，所以他有點與世隔絕，這簡直快殺了我，我好難過。」今年年初，布魯斯威利宣布息影之後，席維斯史特龍立刻在IG分享一系列兩人的合照，並寫道：「我們曾共同走過很長一段路，為你和你美妙的家庭獻上最誠摯的祈禱。」 ▲席維斯史特龍在IG發文，對好友布魯斯威利獻上祝福。（圖／翻攝自席維斯史特龍IG） 《俠探特攻：贖罪行動》的反派「聖誕炸彈客」由美國資深男星保羅約翰遜（Paul Johansson）飾演，聖誕炸彈客是個相當有理想的反派，希望可以集結底層的人民，顛覆被資本家和政治家控制的社會。《俠探特攻：贖罪行動》故事描述經歷上集的萬聖節事件後，洛杉磯資深警探奈特（布魯斯威利飾）在紐約啷噹入獄，恐怖份子「聖誕炸彈客」正計畫越獄，他旗下的「聖誕聖徒」們到處滋事，讓整座城市陷入恐慌，為了消滅他們，奈特再度賭上他身為警探的尊嚴。電影《俠探特攻：贖罪行動》將於12月9日與全美同步上映。 ▲布魯斯威利罹患失語症，息影前最後作品《俠探特攻：贖罪行動》。（圖／車庫娛樂提供） ▲恐怖份子「聖誕炸彈客」越獄後到處惹事。（圖／車庫娛樂提供） VIDEO