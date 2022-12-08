胃痛吃藥沒用，原來是膽結石？醫教４點觀察，別搞混延誤就醫。

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楊建華主任表示，胃和膽囊的位置非常接近，民眾常會將膽結石疼痛誤以為是胃痛，兩種疼痛可從四點初步觀察，包括時間、位置、頻率、藥物。
４點觀察是胃痛還是膽結石：楊建華主任指出，從疼痛時間來看，胃痛大多是發生在飯前，膽結石大多是發生在飯後、晚上睡覺時。疼痛的位置胃痛主要是發生在腹部中間偏左，典型的膽結石痛則多是在右上腹，有時也會出現延伸性疼痛至右肩。而從頻率來看胃痛通常是週期性發作，腹部會有悶悶的灼燒感，膽結石則是間段性鈍痛。至於藥物，9成的胃痛可在服用胃藥後獲得改善，但若是膽結石疼痛，吃胃藥自然是無法改善的。
膽結石較嚴重時：楊建華主任表示，膽結石若堵到膽管，身體就有可能出現較嚴重的反應，例如黃疸、噁心、嘔吐、發燒等，且膽汁無法分泌及消化腸胃道食物，因此也會出現灰白色的大便，以及茶色的尿液，若出現上述情況更應盡早檢查，若症狀持續則立即就醫。
膽結石的常見高風險族群，飲食不佳是主要關鍵之一！
女性發生率比男性高?!楊建華主任也指出，國人膽結石盛行率並不低，成人就約有10%，年長者則約30-40%，且具臨床觀察，女性發生機率又比男性高出約2-3倍，推測與荷爾蒙有關。其中約有2成左右的患者會感覺到疼痛、不舒服，約1成左右會較為嚴重需要開刀，也有極少數的患者會因為慢性刺激而形成膽囊癌。雖膽囊癌為極少數案例，但也不可大意。
高風險族群更要注意飲食！膽結石的高風險族群可包括家族史、中高年齡婦女、多產婦女、肥胖者、溶血性貧血患者、肝硬化、糖尿病、酒精性肝病、急速減重者，以及斷食或嗜好高膽固醇食物的飲食不良者等。上述這些族群都應多加留意。
改善飲食習慣防膽結石發生，醫籲７成無症狀，定期檢查佳！
改善飲食有助預防！防範膽結石發生，楊建華主任建議可從「調整飲食」著手，因為膽囊主要的功能就是儲存膽汁消化油脂。飲食可盡量避免太油、或吃得太飽，也少吃精緻碳水化合物、甜食等。可多攝取膳食纖維，例如蔬果、豆類、燕麥、全穀類等食物，特別是前述提到的高風險族群更需留意。
「化草石」真的可溶解結石？另一方面，楊建華主任也提醒，坊間傳聞吃「化石草」可以溶解結石，這傳聞並無可考，一般而言膽結石一旦生成便是不可逆的，通常會需要膽囊手術切除，並靠日常習慣調整減少發生率。
膽結石大多沒症狀，定期檢查比較好：楊建華主任也呼籲，膽結石其實大多沒有症狀，此族群約占7成，建議一般民眾一年一次定期追蹤。現在國內的內科療法、外科手術都是首屈一指，發現症狀務必尋求專業醫師協助，以免誤判而錯過黃金時機。養成良好的飲食習慣，便可減少膽結石發生的機會。
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