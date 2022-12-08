WBC／讓大家久等了！鈴木誠也宣布加入日本武士隊

第五屆WBC世界棒球經典賽將於明年三月正式拉開序幕，宣言將組成「史上最強國家隊」的日本武士隊，今天又增加一名重跑手，原本遲遲未決定要參賽的芝加哥小熊隊強打外野手鈴木誠也，今天在個人Instargram上表明將加入日本武士，為日本隊的打線灌入一劑強心針。
記者簡名杉/綜合報導
鈴木誠也今天在個人IG上貼上兩張披上日本國家隊戰袍的照片，還有一張是用「顏藝」表情站在日本隊明星二壘手山田哲人身旁的搞笑照片，並加上一段貼文，表示「很抱歉太晚跟大家報告！他會在WBC出賽，並努力不拖大家後腿」，並且還補充「希望可以拋起栗山監督」。
28歲的鈴木誠也，今年是他挑戰大聯盟第一個賽季，隨然季中遇到受傷及小孩出生等狀況，導致他整季僅出賽111場，但仍打出.262/.336/.433的打擊三圍，加上14轟、9次盜壘，OPS+116的好表現。
鈴木誠也在第四屆的WBC經典賽就曾披上日本武士的戰袍，並在該屆賽事幫助日本隊拿下銅牌，而在2019年的世界12強棒球賽及2021年的東京奧運，都是擔任日本隊第四棒，帶領日本武士都奪下冠軍殊榮，而就在鈴木誠也宣布加入日本隊後，他也成為繼大谷翔平、達比修有後，第三位加入日本武士的大聯盟球員。