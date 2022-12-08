李芷婷挺過霸凌風波！認了「後半年都在崩潰」：2022真爛
台灣新生代女歌手李芷婷，憑著超強唱功一炮而紅，但在今年卻因為參加《全明星運動會3》之後不斷遭受網路霸凌，就連感情、工作都出現問題，所幸經過一陣休息後，李芷婷也逐漸回歸舞台，昨（7）日更熱情開放問答和粉絲們互動，結果她卻抱怨2022年超爛，幾乎每天都在情緒崩潰，希望明年會好一點。
娛樂中心/綜合報導
李芷婷昨日深夜開放粉絲問答，「2022快進入尾聲了，一句話總結2022」，她則是先回：「我的話就是，2022很爛，後半年的幾個月每天都在情緒崩潰！」完全對應李芷婷今年9月發生的事情，其中最嚴重的就是被網路酸民霸凌，當時還讓李芷婷一度崩潰，快要撐不下去，發文希望大家能放過她。
如今，李芷婷終於挺過去，也安慰和她一樣有共同想法的粉絲，「從天堂降到谷底」、「累，真的很累」、「爛！希望明年會好一點」，李芷婷則一一回覆，「加油！挫折都會走的」、「沒事都會過的」、「只能說各位辛苦了，2022真的很爛。」也有粉絲為她加油打氣，「不管遇到什麼都加油，永遠是妳的粉絲！」李芷婷則回：「大拇指！愛你們。」
據了解，當時李芷婷參加《全明星3》時傳出遲到、不練習等事件，才會被冰在板凳上，引發粉絲和觀眾們的口水戰。不過，李芷婷的老闆兼製作人潘偉凡則解釋，其實李芷婷沒有不去練習，而是對自己信心不足，才會不敢和隊友拍照，進而引發一連串爭議，讓他相當自責沒有好好保護李芷婷，並對大家道歉。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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