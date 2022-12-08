看球吃官司！失控男突高喊「味全龍打假球」 法院判決曝
台中一名李姓男子，日前到洲際棒球場觀看味全龍對上中信兄弟的比賽時，突然在觀眾席大喊「味全龍打假球」，離譜行徑全被現場轉播錄下，而李男被工作人員制止，竟還伸出中指挑釁，對此，中職與球團都對他提出妨害名譽告訴，案經審理，台中地院今天（8日）依誹謗等罪，判處李男拘役45日，全案可上訴。
編輯中心/綜合報導
據了解，事情發生在今年5月29日晚上7時許，李男當時在觀眾席突然大喊「味全龍打假球」、「味全龍又在打假球喔，不要臉」等語，工作人員上前勸阻後，李男非但不收斂，反而還朝工作人員比出中指，事後味全龍表示，該失序行徑已嚴重傷害球迷、球員，因此球團絕不姑息，將與中職聯盟一併提告，同時永久禁止李男入場。
調查期間，李男坦承有在球場大喊「打假球」，但卻表示網路大家都在說同樣的事情，自己只是比較勇敢說出來，另外比中指則是因為本身患有腕隧道症候群，絕非有意羞辱對方，離譜詭辯，最終仍被檢方依誹謗、公然侮辱罪嫌起訴。
法官認為，李男不僅在現場毀損中華職棒名譽，還因所言被現場轉播路上，讓更多人共見共聞，且遭勸阻時，還比中指侮辱他人，考量他曾在2019年12月才因賭博案遭判刑3個月，應構成累犯加重其刑，故此次誹謗罪、公然侮辱2罪，分別判處拘役40日、10日，應執行45日，得易科罰金。（編輯：陳苾暐）