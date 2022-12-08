高雄大寮槍擊案！頭部中彈男駕駛 搶救23天家屬忍痛拔管
高雄市大寮區台88線高架橋下，11月8日凌晨4時許驚傳槍響，有2輛轎車突遭人開15槍，2名駕駛都中彈受傷，其中侯姓男子子彈卡在頭部傷勢嚴峻，進行14小時手術取出子彈，但23天住院搶救無果，12月1日家屬放棄急救、拔管宣告死亡，另一名翁姓男子則是腿部中槍。警方獲報後組成專案小組，陸續逮補涉案的8名犯嫌並羈押獲准，將持續向上擴大追查槍枝來源和衝突動機。
編輯中心／綜合報導
本案發生於11月8日凌晨4時許，據了解，兇嫌總共對3輛黑色轎車開槍，腿部受傷的翁姓駕駛，向警方供稱，原本是要到屏東吃宵夜，不料卻莫名其妙被開槍；另名頭部中彈的侯姓男子，則傷勢嚴峻，在高雄長庚救治中，其同車的女性友人及朋友則宣稱是要到東港吃消夜，2邊都互稱不認識對方，但警方對此說法有所保留。
警方根據監視器追查，兇嫌在犯案後逃往台東，警方調查初步研判開槍主因疑似是有債務糾紛，疑似是在侯姓男子開車離開後，兇嫌一路追上後，便對駕駛座狂轟15槍。
在經過專案小組的調查後，警方鎖定涉嫌開槍的嫌犯，在當（11月8日）晚間6時許，於台東逮捕5名嫌犯，棄置的犯案車輛，也在台東、屏東等地找到，後續也有成員自知難逃法網，在律師陪同帶著2把長槍、4把手槍、1顆子顆，向林園分局專案小組投案，共計8人涉案。另有1名在台東接應者5人的吳姓男子，因涉嫌藏匿人犯，檢方諭令5萬元交保候傳。
但8人在偵訊過程中說法避重就輕，訊後遭依槍砲、殺人未遂罪移送，高雄地檢署複訊後，以有串證、再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。
而頭部中彈的侯姓駕駛，醫療團隊歷經14個小時才將腦中的子彈取出，在經過23天住院醫治後，12月1日深夜病情急轉直下，家屬忍痛放棄急救、拔管。（編輯：林莞茜）