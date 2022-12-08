鄭麗文斥空勤總隊赴美享樂！花敬群爆氣：這麼大聲怎回答

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空勤總隊長井延淵答詢時先解釋，美國對黑鷹機的專案管理辦公室區分為空勤總隊、陸軍議題及最後一天阿帕契，他們飛機是陸軍所撥，裝備是通用的，所以才去參加會議。但井延淵也允諾，會將所有資料呈報到委員辦公室。
不過，鄭麗文質疑，會議是針對阿帕契，即便有通用零件，但規格也不同，這應是陸軍的事。鄭麗文還痛批，會議記錄與邀請函很清楚，是邀請陸軍去參加，為何空勤總隊要去？應拿出具體證據，證明一切都是專業需要，但她問國防部問半天都沒有，有的話就出示邀請，難道這樣的會議誰都可去？井延淵重申，阿帕契有共通裝備，他們跟陸軍是一樣的。
見兩人仍不斷唇槍舌戰，花敬群此時出面緩頰，不要各說各話，還用爆料的片面資料講，回去把資料整理好好再來談，不需要這樣處理。鄭麗文再質疑，陸軍派3人去花41萬，空勤總隊去2人卻花60萬，參加同個會議，為何金額差這麼多？花敬群重申，回去把資料整理一下，但同仁跟他講是39萬。
鄭麗文再拿出爆料者提供單據，指控空勤總隊在開會期間吃飯吃了273元美金，質疑人不在會場，卻在飯店買單吃飯。花敬群解釋，是預購先買晚餐券，大家把事情講清楚、把證據拿出來，勿枉勿縱不要汙衊人家。
鄭麗文依舊不滿怒嗆，若真的要買餐券，有必要要在開會的重要時間去買？中午休息不能買？話還沒說完，花敬群不滿嗆聲，「你這樣質詢沒有人有辦法回答你，好好談好不好」。他更加重語氣嗆，「你這麼片面、片段又這麼大聲，誰有辦法回答你？我不是說了嗎，證據大家整理清楚，不要這樣說話，」
不過，鄭麗文也不甘示弱爆氣嗆，「不然要怎樣講話？我講話語氣還要你教嗎？這麼重大的事情鐵證如山，如果是真的呢」，都沒有任何證據就這樣護短，能夠相信回去就會徹查到底？隨質詢時間到點，兩人也一路吵到結束。