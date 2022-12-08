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除夕館內圍爐宴一席難求 台中飯店餐廳競推外帶年菜組

▲裕元花園酒店首推冷凍宅配年菜四人份組合，年底前預購享65折，限量150組，已銷售六成。（圖／裕元花園酒店提供）
▲裕元花園酒店首推冷凍宅配年菜四人份組合，年底前預購享65折，限量150組，已銷售六成。（圖／裕元花園酒店提供）

記者金武鳯/台中報導

隨著疫情趨緩，各項限制逐步解封，台中市各大飯店及餐廳除夕圍爐宴超搶手，館內席位大多早早預訂一空。業者順勢強推外帶常溫年菜，新天地餐飲準備1200組，已銷售5成。福華飯店以及裕元花園酒店，冷凍、常溫二款外帶年菜供選擇。印月餐廳則是外帶熱食年菜，以及春節限定佛跳牆等8道單點菜色，即日起開放預訂 。

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新天地表示，市場調查顯示，近4成家庭傾向購買現成年菜在家圍爐，至於年菜口味以「經典台菜」最受青睞，尤其凸顯年味的「佛跳牆」、「全魚、全雞料理」及「長年芥菜」最火紅。新天地依據市場需求，推出的外帶常溫年菜組，有6人份「錢兔似錦年菜」與 10人份「玉兔迎春年菜」，都是除夕當天新鮮現做，民眾只需在除夕當天到店自取，回家後加熱3分鐘即可澎派上桌。即日起至2023/1/15 於梧棲創始店、崇德旗艦店、旱溪東區店、唯愛庭園早鳥優惠預購中，限量1200份，限量供應，售完為止。

▲新天地餐飲集團10人份「玉兔迎春年菜」，除夕當天新鮮現做，民眾只需除夕當天到店自取，回家後加熱3分鐘，即可澎派上桌。（圖／新天地提供）
▲新天地餐飲集團10人份「玉兔迎春年菜」，除夕當天新鮮現做，民眾只需除夕當天到店自取，回家後加熱3分鐘，即可澎派上桌。（圖／新天地提供）
台中福華飯店除夕圍爐及新春饗宴內用方案，提供江浙菜、粵菜及西式三種選擇，訂席大致額滿。主攻的年菜外帶組合，除了常溫年菜每套5888元起，看好年假長達十天，推出西式、江浙料理、粵式料理三種冷凍年菜組預購，每組4388元，方便年節不想出門人擠人，又不想下廚者，天天不用動手就有年菜吃。即日起至明年1月15日，台中福華大飯店饗福商城線上預訂，就能直接宅配送到家！

▲福華飯店冷凍年菜組預購，每組4388元，即日起至明年1月15日，台中福華大飯店饗福商城線上預訂，就能直接宅配送到家！（圖／福華飯店提供）
▲福華飯店冷凍年菜組預購，每組4388元，即日起至明年1月15日，台中福華大飯店饗福商城線上預訂，就能直接宅配送到家！（圖／福華飯店提供）
此外，3F覓舍首度推出市面上少見的除夕西式饗宴，端出「美國特級肋眼牛排」、「焗烤1/2波士頓龍蝦」給喜愛西式美食的顧客，成人價2080+10%，人數不限，一人也接單，主打主餐加百匯。

搶攻全台近60億元的年菜圍爐商機，裕元花園酒店即日起至2023年1月20日推出「鴻兔大展」熱食年菜外帶組合，且今年底前預購，並付清全額可享早鳥優惠，小年夜至初二開放自取外帶。十人份原價14,380元，優惠價12,888元，六人份原價10,580元，優惠價8,888元。今年首次推出小家庭四人份冷凍宅配七品開運年菜組，2022年底前至裕元官網線上商城預購 (https://www.windsorinlife.com/)，原價 5,640元，早鳥優惠65折，只3,666元，還可免運宅配到家，全台限量150組。

▲印月餐廳則是外帶熱食年菜，以及春節限定佛跳牆等8道單點菜色，即日起開放預訂 。（圖／印月提供）
▲印月餐廳則是外帶熱食年菜，以及春節限定佛跳牆等8道單點菜色，即日起開放預訂 。（圖／印月提供）
台中知名中餐廳「印月」推出多樣外帶熱年菜，光是單點就有8道菜可供選擇，包括滷得軟嫩沁香、脂豐不膩口的東坡肉，過年必吃的大白鯧魚、臘味櫻花蝦米糕及花膠佛跳牆…等等。另外還有一套6800元及一套1萬0800元的外帶熱年菜組合，兩套都能吃到印月招牌的金沙中卷、牡丹竹筍、江浙名餚冬菇烤麩、臘味櫻花蝦米糕、天目筍山珍燉全雞及花膠佛跳牆。即日起至明年1月10日開放預訂，除夕～初五限時取貨。另外，還推出花膠上湯燉全雞、南非原隻大鮑、寧式東坡醬肉、蔘棗花雕醉虎蝦、家傳臘香米糕等6道冷凍年菜，即日起至年底開放預訂。




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