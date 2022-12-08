除夕館內圍爐宴一席難求 台中飯店餐廳競推外帶年菜組

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台中福華飯店除夕圍爐及新春饗宴內用方案，提供江浙菜、粵菜及西式三種選擇，訂席大致額滿。主攻的年菜外帶組合，除了常溫年菜每套5888元起，看好年假長達十天，推出西式、江浙料理、粵式料理三種冷凍年菜組預購，每組4388元，方便年節不想出門人擠人，又不想下廚者，天天不用動手就有年菜吃。即日起至明年1月15日，台中福華大飯店饗福商城線上預訂，就能直接宅配送到家！
此外，3F覓舍首度推出市面上少見的除夕西式饗宴，端出「美國特級肋眼牛排」、「焗烤1/2波士頓龍蝦」給喜愛西式美食的顧客，成人價2080+10%，人數不限，一人也接單，主打主餐加百匯。
搶攻全台近60億元的年菜圍爐商機，裕元花園酒店即日起至2023年1月20日推出「鴻兔大展」熱食年菜外帶組合，且今年底前預購，並付清全額可享早鳥優惠，小年夜至初二開放自取外帶。十人份原價14,380元，優惠價12,888元，六人份原價10,580元，優惠價8,888元。今年首次推出小家庭四人份冷凍宅配七品開運年菜組，2022年底前至裕元官網線上商城預購 (https://www.windsorinlife.com/)，原價 5,640元，早鳥優惠65折，只3,666元，還可免運宅配到家，全台限量150組。
台中知名中餐廳「印月」推出多樣外帶熱年菜，光是單點就有8道菜可供選擇，包括滷得軟嫩沁香、脂豐不膩口的東坡肉，過年必吃的大白鯧魚、臘味櫻花蝦米糕及花膠佛跳牆…等等。另外還有一套6800元及一套1萬0800元的外帶熱年菜組合，兩套都能吃到印月招牌的金沙中卷、牡丹竹筍、江浙名餚冬菇烤麩、臘味櫻花蝦米糕、天目筍山珍燉全雞及花膠佛跳牆。即日起至明年1月10日開放預訂，除夕～初五限時取貨。另外，還推出花膠上湯燉全雞、南非原隻大鮑、寧式東坡醬肉、蔘棗花雕醉虎蝦、家傳臘香米糕等6道冷凍年菜，即日起至年底開放預訂。