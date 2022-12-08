台北101端市面最高陳年高粱 限量開搶「朱銘瑞兔文鎮」
每年限量發行台北101紀念酒，源自1977年馬祖窖藏高粱酒計畫，端出市面上年份最高的陳年高粱，受台灣白酒行家認同具投資價值。今年更首度推出頂級新年禮盒，邀請雕塑藝術大師朱銘操刀，將其經典之作《十二生肖—兔》，打造成4分之1等比例縮小的不鏽鋼文鎮，加深收藏價值。台北101「瑞兔招福」頂級紀念酒禮盒，限量1,000組即刻開搶。軒尼詩（Hennessy）也與國際當代藝術家嚴培明跨界創作，2023新春藝術版限量包裝於12/12起販售。
記者蕭涵云/綜合報導
台北101紀念酒因擁有源自1977年珍藏至今的頂級高粱，是現今市面上年份最高的陳年高粱，味道醇厚、甘甜回香，而備受收藏行家矚目。更將台北101象徵富貴的古銅幣、如意雲紋等建築意象，融入瓶身設計，繁複困難的窯燒過程，使得作品成功率僅1成，更顯可貴。
時值癸卯兔年，台北101邀請雕塑藝術大師朱銘操刀，首度推出頂級新年禮盒，將其經典之作《十二生肖—兔》，打造成四分之一等比例縮小的不鏽鋼文鎮。在國寶級大師朱銘將近七十年的創作生涯裡，柔順的兔子算是極其罕見的題材，僅見於1990年《十二生肖》系列；多以磅礴作品震撼世人的朱銘，更是少以端出小型之作。
自古兔子被視為瑞獸，也是保護神。「瑞兔招福」重現《十二生肖—兔》迎風擺耳、揚眉吐氣的神態，比例縮小成四分之一的桌上型文鎮，仍同樣採用朱銘最擅長的不鏽鋼材質製成，高9 x 寬8.5 x 深5公分，沈甸甸的重量帶來十足份量感。台北101「瑞兔招福」頂級紀念酒禮盒，限量僅1,000組，建議售價18,800元，網路搶先啟售。
另外，軒尼詩（Hennessy）每逢農曆春節期間，也會攜手全球知名當代藝術家跨界創作新春藝術版限量包裝。歡慶農曆新年即將到來，與國際當代藝術家嚴培明合作，選用琥珀色、橘色、赤褐色與酒紅色，致敬軒尼詩X.O酒液的琥珀色澤及桃花心木色調；並以十二生肖寓言故事為靈感，打造出描繪干邑光線、氣勢磅礡的巨作為農曆新年喝采。軒尼詩2023春節限量版於12/12起，於全台精選菸酒專賣店正式上市。