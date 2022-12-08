無畏疫情醫療的愛無處不在　走入家庭連結長照

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母子病程惡化 生活需人家打理現年55歲邱女士和29歲的兒子，為了能接受較完整的長期照顧服務與醫療資源，特地從臺南搬來嘉義大林，借住在朋友家中。隨著病程的惡化，他們的肢體活動愈來越不靈活。兒子早在高中時開始發病，四年前開始呈現躺床狀況、看不到、講話遲緩，需有居服員每天協助餵食、擦澡、換尿布；而母親前幾年也發病，目前走路不穩。
不受疫情阻擾 醫療的愛無處不在中醫部家庭醫學科主任鄭竹晏從兩年前開始就帶領團隊為母子做居家醫療，根據他們身體狀況，疼痛、消化道、皮膚的問題給予診療。直到今年五月疫情爆發，確診人數快速攀升，居服員傳訊說邱女士發燒疑似確診，但他們不能做侵入性快篩。
當時鄭竹晏主任正在梅山做居家診療，一結束就趕到邱女士家中協助快篩。鄭竹晏主任說，走進個案家中看到的不只是疾病，而是每個家庭的故事。除了提供專業的醫療服務，總希望能盡所能給予個案更多的支持與協助，讓他和家人可以過得更好。
中醫師居家醫療服務 符合資格一次看鄭竹晏主任表示，中醫師居家醫療服務的申請條件包括，巴氏量表小於60分，如中風、重度以上失智、衰弱失能等，個案居住於家中但外出就醫不便。由中醫師到府診療，服務內容為針灸、科學中藥、穴道按摩及推拿指導等，可協助媒合西醫訪視，護理師換管路及藥師服務，同時也協助連結長照服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56054
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