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高市SBIR計畫成果豐碩　在地企業轉型有成獲千萬訂單

▲ 高市府經發局在亞灣新創園舉辦「雄好本領-高雄市SBIR計畫成果發表會」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.12.08 ）
▲ 高市府經發局在亞灣新創園舉辦「雄好本領-高雄市SBIR計畫成果發表會」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.12.08 ）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄市政府鼓勵在地企業研發創新，每年執行「地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR)」，去(110)年共核定52件，補助總額達3,529萬元，促成投資總額達8億3,500萬元。為展示成果及鼓勵優秀執行企業，高市府經發局今(8)日在亞灣新創園舉辦「雄好本領-高雄市SBIR計畫成果發表會」，高雄市副市長羅達生致詞時肯定業者積極投入升級轉型，展現在地企業研發動能。

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▲110年度獲獎的11家企業在所屬領域導入數位科技、投入自主研發表現優異，獲評審一致肯定。（圖／記者陳美嘉攝，2022.12.08 ）
▲110年度獲獎的11家企業在所屬領域導入數位科技、投入自主研發表現優異，獲評審一致肯定。（圖／記者陳美嘉攝，2022.12.08 ）
羅達生表示，高雄市SBIR推動14年來補助逾900家企業投入專案研發，累計補助額達6億8,000萬元，帶動投資額高達23億1,000萬元。去年首創推出「一 頁式提案」簡化申請流程，帶動申請件數翻倍成長，內容涵蓋資通光電、金屬機械、民生化工、生技醫材及文創、創新服務等領域，研發成果展現在地企業充沛轉型研發動能，成品更獲全球大廠青睞。

▲高市府推動地方型SBIR計畫成果豐碩。（圖／記者陳美嘉攝，2022.12.08 ）
▲高市府推動地方型SBIR計畫成果豐碩。（圖／記者陳美嘉攝，2022.12.08 ）
羅達生指出，高雄市長陳其邁上任後優先推動產業轉型，以半導體及5G AIoT為兩大主軸發展，與中央合作打造南部半導體S廊帶及亞灣5G AIoT創新園區，吸引大廠投資高雄近6,000億元，形成完整產業生態系。日前也宣布推動亞灣2.0，推動企業集團旗艦中心聚落，包含IBM、國泰金控等均已預約進駐。歡迎更多企業來高雄投資，市府一定會提供最好的服務。

▲高市府「地方產業創新研發推動計畫 」，帶領企業積極投入升級轉型，展現在地企業研發動能。（圖／記者陳美嘉攝，2022.12.08 ）
▲高市府「地方產業創新研發推動計畫 」，帶領企業積極投入升級轉型，展現在地企業研發動能。（圖／記者陳美嘉攝，2022.12.08 ）
代成科技閘門董事長劉揮烘表示，去年獲SBIR計畫補助研發「自動防洪百葉通風窗 」，研發成果已獲日本、香港、澳洲等國超過千萬元訂單。他認為氣候變遷是全球課題，突發強降雨已成常態，自動防洪百葉通風窗能在洪災第一時間將水阻絕，目前已取得台灣發明專利，並通過美國工業及商業財產損失防護產品的FM認證，符合JIS WS-6防水最高等級，更榮獲全球百大傑出創新技術發明獎、111年創新技術研發總統科學獎等殊榮。

▲ 高市府經發局在亞灣新創園舉辦「雄好本領-高雄市SBIR計畫成果發表會」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.12.08 ）
▲ 高市府經發局在亞灣新創園舉辦「雄好本領-高雄市SBIR計畫成果發表會」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.12.08 ）
以國內首家自製「紅外線光學式晶圓全表面厚度掃描儀」獲表揚的民利國際總經理林振成則感謝經發局鼓勵企業自主研發，提升在地廠商光電技術整合能見度，不僅對台灣半導體產業發展提供實質的貢獻，目前也與國內半導體終端客戶簽署合作意向書，成功打入大廠供應鏈，將為高雄半導體生態系注入新量能。

高市府經發局長廖泰翔表示，市府自97年起推動地方型SBIR計畫，促進傳統產業結合創新科技、數位轉型與跨域合作，帶動企業轉骨邁向高值化發展。110年度獲獎的11家企業為大鎪科技、代成科技閘門、巨力搬家、民利國際、仲鈜科技 、里特材料、哇哇科技、珍福食品、創夏設計、渼佳帝生物科技、義澤科技等，在所屬領域導入數位科技、投入自主研發表現優異，獲評審一致肯定。

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