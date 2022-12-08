高市SBIR計畫成果豐碩　在地企業轉型有成獲千萬訂單

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羅達生指出，高雄市長陳其邁上任後優先推動產業轉型，以半導體及5G AIoT為兩大主軸發展，與中央合作打造南部半導體S廊帶及亞灣5G AIoT創新園區，吸引大廠投資高雄近6,000億元，形成完整產業生態系。日前也宣布推動亞灣2.0，推動企業集團旗艦中心聚落，包含IBM、國泰金控等均已預約進駐。歡迎更多企業來高雄投資，市府一定會提供最好的服務。
代成科技閘門董事長劉揮烘表示，去年獲SBIR計畫補助研發「自動防洪百葉通風窗 」，研發成果已獲日本、香港、澳洲等國超過千萬元訂單。他認為氣候變遷是全球課題，突發強降雨已成常態，自動防洪百葉通風窗能在洪災第一時間將水阻絕，目前已取得台灣發明專利，並通過美國工業及商業財產損失防護產品的FM認證，符合JIS WS-6防水最高等級，更榮獲全球百大傑出創新技術發明獎、111年創新技術研發總統科學獎等殊榮。
以國內首家自製「紅外線光學式晶圓全表面厚度掃描儀」獲表揚的民利國際總經理林振成則感謝經發局鼓勵企業自主研發，提升在地廠商光電技術整合能見度，不僅對台灣半導體產業發展提供實質的貢獻，目前也與國內半導體終端客戶簽署合作意向書，成功打入大廠供應鏈，將為高雄半導體生態系注入新量能。
高市府經發局長廖泰翔表示，市府自97年起推動地方型SBIR計畫，促進傳統產業結合創新科技、數位轉型與跨域合作，帶動企業轉骨邁向高值化發展。110年度獲獎的11家企業為大鎪科技、代成科技閘門、巨力搬家、民利國際、仲鈜科技 、里特材料、哇哇科技、珍福食品、創夏設計、渼佳帝生物科技、義澤科技等，在所屬領域導入數位科技、投入自主研發表現優異，獲評審一致肯定。