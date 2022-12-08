完善的醫療照護！海巡署南部分署簽署偵搜犬醫療合作

海巡署南部分署於今(8)日，與高雄市動物保護處及高雄市獸醫師公會共同簽署海巡偵搜犬動保防疫及醫療合作機制備忘錄，以守護偵搜犬的照養、醫療及健康，維護查緝工作能量。
記者黃守作／高雄報導
海巡署南部分署與高雄市動物保護處及高雄市獸醫師公會共同簽署海巡偵搜犬動保防疫及醫療合作機制備忘錄儀式，是由海巡署南部分署分署長宋子陽主持，並與高雄市政府動物保護處處長葉坤松及社團法人高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏共同簽署三方合作意向書，期共同守護偵搜犬的照養、醫療及健康，讓偵搜犬動保醫療有保障，以維護查緝工作能量。
海巡署南部分署分署長宋子陽表示，海巡署南部分署自109年成立海巡偵搜犬勤務區隊以來，編派至各商(漁)港協勤及支援查緝任務，成功協助緝獲漁船走私毒品等案，成效卓著，該分署為持續偵搜犬的照養及醫療保健等工作，乃再與動保處及獸醫師公會簽署海巡偵搜犬動保防疫與醫療合作意向書，希望在專業指導及協助下，讓偵搜犬得到更完善的醫療照護。
高雄市政府動物保護處處長葉坤松說，希望偵搜犬在保家衛國守護邊境之餘，也能得到良好的待遇與照顧，很高興動保處能為這些護國神犬盡份心力，而高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏也說，該公會將全力支持及提供偵搜犬應有的醫療與健檢，讓牠們健康有保障，持續守護國土邊境。