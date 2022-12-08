《全明星4》殺進冠軍賽！曹佑寧曝最大心願：不會想太多
《全明星運動會4》至今已度過5個月的賽事，而本屆由江宏傑帶領的紅隊也以19勝取得總冠軍門票，黃藍兩隊將爭奪資格賽僅存名額，而本屆季中回歸紅隊的曹佑寧今（8）日出席電競按摩椅活動時表示，希望在最後一場比賽中，自己團員都能將最初加入全明星運動會的熱情找回來，並享受比賽的當下；而隨著2023年即將到來，曹佑寧也透露跨年會待在家看電視轉播，並期許自己參與拍攝的戲劇作品能儘速與粉絲見面。
記者張志浩/綜合報導
曹佑寧今出席「OSIM電競按摩椅」活動時提及，《全明星運動會4》賽季已走到尾聲，所有隊員經歷過各種項目高壓的競賽和情緒的洗禮，希望大家能在僅剩一場的賽事中，找回當初加入全明星運動會的激情和熱情去面對挑戰，曹佑寧強調，冠軍賽最重要的是「享受比賽當下帶給自己的感受」；賽季中他也相當重視自身作息，並適度讓自己放鬆，才能專注在每一場賽事。
而日前曹佑寧在回歸《全明星運動會4》後，立刻就獲得一座MVP，部分網友也出現如「不公平」、「怎麼會回去」等聲浪，對此曹佑寧回應，「我的想法很單純，回歸全明星後，根本沒有想過一定要爭取或拿到什麼獎，最在意的就是把份內工作做好，包括MVP等都是額外的獎勵，自己不會想太多，相信大家都把場上的是做好，人人都可以獲得MVP。」
2022年即將結束，搭上近期的世界杯足球賽風潮，曹佑寧也表示自己是巴西隊的球迷，除了欣賞巴西狂野華麗的球風外，最喜歡的也是當家球星內馬爾（Neymar）；對於2023，曹佑寧期許除了工作順利、身體健康外，最期待的就是自己有參與的2、3部戲劇作品，希望能後期製作儘速完成，能在第一時間分享給粉絲。