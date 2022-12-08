斥民進黨執政台灣成「慶記之國」　國民黨團籲肅清黑槍

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李德維質疑，單從數字上來看，警方查獲黑槍數字逐年下降，但是人民的感受並非如此，到底是黑槍變少？還是警方查緝不力？一向強勢、酷吏的蘇貞昌，看到黑槍如此氾濫，怎麼不見震怒？到目前為止，國人看不到蘇貞昌對國內黑槍氾濫、槍聲不斷，出面做出任何宣示；國民黨團強烈要求行政院，立即針對肅清黑槍行動，提升到院級專案，無論是走私制式手槍、改造槍枝，拿出有效行動。
副書記長洪孟楷表示，媒體引述資深刑警說法，一把改造手槍5萬有找。在網路論壇上，輕易就能找到瓦斯槍、仿真槍販售的訊息；民眾隨處就能搜尋到販售改造手槍訊息，黑槍能不氾濫嗎？甚至在地上、草叢間、工地內，就能踢到、撿到槍枝、突擊步槍，難怪有網友譏諷，「只有我沒槍」？
洪孟楷質疑，是不是黑槍氾濫到如此程度，才會讓台北市立委補選國民黨候選人王鴻薇遭到遠自高雄擔任廚工的男子，打到辦公室嗆聲恐嚇要開槍威脅，顯見黑槍氾濫到超過一般民眾所想像的嚴重？洪孟楷質疑蘇貞昌，選前忙著到各地輔選執政黨候選人，看到台南88槍槍擊案卻悶不吭聲？槍手可以從容地射完30發彈匣後，再換彈匣繼續掃射，如此囂張行徑，蘇貞昌都當作沒看見？不曾發生過？心裡想的都是選舉，還有心思放在國內治安？
洪孟楷強調，台灣黑槍氾濫的問題，不能夠變成台灣的日常，魔高一尺，道要高一丈，當基層員警拚了命查黑槍、緝犯嫌時，蘇貞昌有沒有把心放在國內治安問題上？有沒有想到拚命維繫治安的基層員警身上？國民黨團呼籲民進黨政府，不要把黑槍氾濫變成台灣日常！
副書記長陳以信指出，黑市販售改造手槍居然比買機車還便宜，甚至只要Google就能很快找到買槍管道，網路上還有更多改槍教學影片，蘇貞昌院長在2019年擔任行政院長時宣示，「不要輕忽我拚治安的決心，不要低估我拚治安的能力」，結果呢？決心和能力呢？
陳以信強調，從蘇貞昌院長擔任行政院長以來，全國總共發生17起重大槍擊案，最近半年就發生7起，台南的88槍，背後有著複雜的政商關係，拚治安的成績根本就不及格，讓台灣變成「慶記之國」，蘇貞昌必須親自向國人道歉。
國民黨立委游毓蘭表示，今年七月新任警政署長黃明昭就任，台灣治安送給他的一份大禮就是草屯4死槍擊案，從此以後，台灣各地槍聲不斷，縱使警方發動多次、多波掃黑、肅槍專案，但民眾感受到台灣治安，是越掃越黑、越掃越糟糕，尤其選前發生台南88槍擊案，當地居民都眾所皆知，槍擊案的發生與黑道、光電利益有關連性，其中扮演重要腳色的民進黨中執委郭再欽與前台南市議員謝財旺，更是槍擊案關鍵人物。
游毓蘭指出，警方偵辦刑事案件，一旦鎖定查緝對象明確，除非早已偷渡出境，否則緝捕到案只是遲早的問題，但「不幸的」是，郭再欽因在地方特殊的身分，又與即將參與台南市議長寶座的民進黨籍邱莉莉議員，關係匪淺，槍擊案發生20多天，始終無法破案，地方人士均議論紛紛。
游毓蘭說，前內政部部長徐國勇請辭前，於立法院答詢時表示，台南槍擊案破案在即，一個星期過去了，徐國勇也請辭離開，台南槍擊案依然沒有破案；台灣治安並非一蹴可成，90年代白曉燕命案曾造成人心惶惶，經過警政不斷地改革，才會有台灣治安在國際上評比數一數二的好。但曾幾何時，台灣治安變得如此「落漆」？
游毓蘭痛批，執政黨容許黑金，並與黑道、派系共治喬人事，在警界只要抱對大腿，從三線一升到三線三不過就3年時間的人，也大有人在。徐國勇為何能夠容許在喜相逢宴席上，黑白兩道共聚一堂？趙介佑在北投地區囂張到連法院都將宣判延後，執政黨到底在怕什麼？這也就是台灣黑槍氾濫，變成「慶記之國」的主因。