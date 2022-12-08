肝癌每年帶走近8千人　專家示警：「肥胖」罹癌機率高普通人1.8倍

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體重過重或肥胖者 增加罹患脂肪肝與肝癌的風險肝癌有 2 成為非 B、C 型肝炎所引起，脂肪性肝炎是肝癌的致病因子 之一，當肝臟內的脂肪占肝臟總重 5%以上，即稱為脂肪肝。世界癌症研 究基金會曾指出肥胖與脂肪肝相關，並與代謝症候群密切相關，會導致肝 發炎或肝損傷，且體內過多的脂肪也是造成許多慢性疾病的原因之一。 另，國際癌症研究機構(IARC)的報告也指出，肥胖是導致癌症的危險因 子，且體重過重者相較於健康者高出 1.5-1.8 倍罹患肝癌的機率。
脂肪肝是一種健康警訊，雖無立即性的危害，若長期未改善或不治 療，即有可能演變成慢性肝炎，進而發展成肝纖維化，最終導致肝硬化及肝癌。因此，國民健康署提醒民眾不要輕忽脂肪肝對健康帶來的影響，若發現自己罹患脂肪肝，請先從養成良好的生活習慣、均衡飲食及規律運動著手，並接受正規治療，遵從醫囑、規律就醫、定期追蹤肝指數及腹部超音波，才能擁有一個健康的肝臟，人生才會是充滿活力與色彩。
養成良好生活習慣 向脂肪肝說掰掰常見造成脂肪肝的原因，可歸納為慢性病控制不良與不健康的生活型態，包含:肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病控制不良、過度飲酒、喜好喝含糖飲料或吃精緻食品等，再加上缺乏運動及熬夜。
目前尚無合格有效的治療藥物，若要逆轉脂肪肝，培養良好的生活習 慣是關鍵，國民健康署呼籲民眾「認識自己的 BMI、聰明吃、快樂動、 天天量體重(及腰圍)」，降低慢性肝病、肝硬化及肝癌的發生。
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