救火隊快看！「原子少年」火星正式出道 放話一起出征
從選秀節目《原子少年》中脫穎而出，有著超高人氣且充滿陽剛氣息的「火星」，由夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX及李承隆組成，他們10月甫正式成團後以「FEniX」為團名，以「暖男」之姿迅速擄獲大批鐵粉，近來更是推出首支單曲《Fire Fighter》。
記者吳雨婕/綜合報導
FEniX的出道曲《Fire Fighter》將於12月13日推出，對於第一支單曲，成員們表示對他們來說充滿意義，更分享正式出道的心情。身為團長的MAX率先感性說道：「很不可思議的能在這麼短的時間裡，在生活中有這麼大的變化；真的很感謝一路支持我們的『救火隊』。」夏浦洋則說道：「總覺得正式發了單曲才算是正式成團了！第一首歌也證明我們是唱跳歌手！」曹家齊則分享：「覺得自己的表演魅力還需要再多磨練，目標是一次次地超越自己，很害怕自己不夠努力會退步。」身為團體裡年紀最小的李承隆也表示：「有跟著大家一起出征的感覺；想再更精進自己的肢體及創作，然後跟著哥哥們學習。」陳峻廷則直言：「還在擔心踏出原子少年的舒適圈後，會面對什麼未知的挑戰；不過只要一切對得起自己就夠了。」
作為他們出道的首支單曲，這首歌更別具意義，除了這首歌象徵他們溫暖、彼此支持的熱情與感性的個性，背後所乘載的是眾多粉絲們因深受他們互相扶持的精神感動，粉絲還自發組成了「救火隊」，因此FEniX也以歌曲回應過去從「火星」時期，就不斷為他們集氣的粉絲們，更將成員們走過失敗低潮，卻仍然內心燃燒火焰不願被冷漠澆熄的心聲寫進歌裡，繼續追尋自己對音樂與表演的信仰，跟這世界賭一把。