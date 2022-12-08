捷星航空宣佈明年1月中旬回歸！台北飛東京2489元起好佛
不用羨慕別人，現在就立馬飛日本！號稱亞太區最大的廉航公司「捷星航空」今（8）日在官方臉書宣布：「我們回來了！」並且帶著台灣飛東京2489元起超低價回歸，消息一出嗨翻各位還在觀望的哈日族們。臉書社團「台灣航空福利社」分析，捷星票價比先前釋出優惠的酷航、樂桃未稅價都還低個9折，有計畫去日本的旅客可以放心手刀訂起來了。
記者汪睿琦/綜合報導
今捷星航空台灣臉書粉專發文：「我們回來了！乘坐捷星航空從台北直飛東京！」引發大波話題，根據官網顯示，從台北飛東京成田機場去程未稅2489元起，起飛日期為2023年1月中，回程從成田機場飛回桃園機場為含稅3289元（新台幣）。
「台灣航空福利社」臉書粉專昨日釋出預告分析，捷星航空將於1/20開始到1/30回歸每天一班，2月起則去程每週一/二/四/六飛，回程每週一/三/五/日飛。目前捷星航空尚未曝光任何促銷活動，不過據台灣航空福利社觀察，要是套用捷星的「超低價保證」，只要同時段的樂桃MM620和MM627或是酷航TR974的未稅票價比捷星低的話，捷星票價還會以樂桃或酷航的未稅價再打9折，看似相當划算。
廉航的回歸還是讓各位哈日族打了一劑強心針，不少網友紛紛在貼文底下敲碗：「期待開羽田」、「好期待~~大阪快點回歸阿~~~~~~~~我要訂票」、「大阪呢～～～」、「被扣押的代金終於可以用了」，旅客也可緊盯官網更新，以免錯過最優惠的機票訊息！