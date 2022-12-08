大港太狂了！閃靈重磅回歸 Doris火辣戰袍「超兇」
舉辦至今逾15年，即將邁入第14屆的大港開唱，上月甫宣布將避開3月底週末補班，於2023年4月1日到2日在駁二藝術特區盛大舉行，日前也公開了大港開唱首波參演陣容，由睽違2年參演大港開唱的閃靈樂團擔任首波表演嘉賓，並驚喜合體珂拉琪樂團。
記者吳雨婕/綜合報導
談到與珂拉琪合作，閃靈表示：「從珂拉琪參加閃靈歌曲改編大賽開始以後，我們都非常喜歡他們改編的合掌這首歌以及他們團體的風格，他們雖然是與閃靈完全不一樣的風格、卻有類似的人文關懷，當初也給了他們最高分。他們在那之後變成固定的組合後，我們也一直有在聯絡持續討論合作的計畫，但由於前幾年碰到疫情而不斷取消延後，現在終於碰到可以回歸演出的機會，我們希望能把這幾年跟珂拉琪聊的合作可能性大港中做一個完整的表演。疫後時代，國門已經開放，展演活動要更活絡熱鬧，大家都要動起來！」
對於睽違2年又將再次登上大港開唱的大舞台，閃靈開心表示：「很期待看到我們的樂迷和音樂祭的觀眾們。我們除了有準備閃靈風格的演出，也有跟珂拉琪一起準備了一些特別的內容，還有其他特別還不能說的內容，先賣點關子。無論世界變得如何，我們都還有大港。我們大港見！」此外，主辦單位稍早釋出閃靈樂團、珂拉琪合體的宣傳照，只見閃靈團長Doris穿著性感戰袍，腰間只剩細帶支撐，露出美胸、開高衩的裙擺露出細長美腿，看起來非常性感，也分常有氣勢。