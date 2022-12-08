拿回團名蘇打綠！無預警曝喜訊 「隨堂考題考驗粉絲」
蘇打綠今年9月終於拿回團名，而分身「魚丁糸」也不遑多讓，近來霸氣宣布喜訊，透露在相隔365天後，《池堂影夜》演唱會將重返小巨蛋，而且一次兩場，於2023年2月18日、19日台北小巨蛋開唱，團員6人笑說：「這是我們的周年慶！」隨著魚丁糸霸氣宣布返場，此次售票一樣採實名制，有隨堂考隨機出題，希望真心喜歡他們音樂的人，都能順利買到票。
記者吳雨婕/綜合報導
自從決定重返小巨蛋，魚丁糸已緊鑼密鼓地跟外國製作團隊開會，今年初《池堂影夜》首演由於疫情，外國團隊Metaform無法來到現場，跨海遠端共同建構魚丁糸式的演唱會體驗；隨著疫情趨緩，這次的返場，外國團隊紛紛從歐洲、拉丁美洲、英國等地，來自世界各地的藝術家與影像創意人員，將在演出前抵台，這次不再只是隔空遙控，而是能完全沉浸式的身歷其境，外國團隊們大呼：「很興奮能親自參加這場周年慶盛會！」
今年2月魚丁糸《池堂影夜》，6人 睽違5年多，正式合體回歸攻蛋，把小巨蛋變身「池堂影夜」，將池塘、森林通通搬進小巨蛋，小巨蛋一樓的蛋黃區設置打卡景點「森林步道」，成為演出前觀眾們猛拍照留念的最美麗風景；舞台上更有池塘台、漂浮橋等，但由於複雜的舞台結構費工耗時，導致當時無緣加場，如今能美夢成真、重返小巨蛋。