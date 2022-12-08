一元看電影！喜樂時代影城慶開幕推超狂優惠

高雄市總圖二期文創會館今(8)日又迎來新亮點，喜樂時代影城斥資2億元打造的高雄精品級概念影城今天宣告正式開幕。繼日前暖身活動推「爆米花裝到飽」，引發熱烈迴響，12月10日將再祭出「喜樂時代一元看電影」限量1000名超狂好康。
記者陳美嘉／高雄報導
喜樂時代總經理程立峯指出，高雄總圖店為全台的第4座影城，是首次在南台灣設據點。影城共14個影廳，總席數共1452席。為了滿足消費者極致觀影需求，高雄總圖店推出三大獨家設計， 包含「絕美光雕藝術秀、觀影FUN輕鬆、是電影院也是遊樂園」。
喜樂時代打造全台首座光雕藝術影城，由21,888顆水晶打造而成的３Ｄ鑽石水晶燈，反射出七彩流光，360°都有不一樣的感受，畫面絕美，引爆拍照打卡熱潮。全台獨創法拉利等級全皮革沙發座椅，一體成形的設計符合人體工學，獨特防滑凹槽，座位寬大，柔軟舒適久坐不累。另外，高雄總圖店更是全台唯一有滑梯球池的親子影廳。
為滿足觀眾對於頂級奢華及多樣化主題的需求，高雄總圖店於影城4樓設置主題風格餐廳「月讀女僕咖啡甜品屋」，更規劃直播場地租借及課程讓有表演慾的觀眾有個發表成果的空間。此外，影城還貼心設置5間30人座的「個性小影廳」，提供影迷們全方位的享受。
為了歡慶新店開幕，12/10當天業者祭出「喜樂時代一元看電影」，每人只要花一元就可以看電影，限量1000名。此外，也推出全台同慶快閃活動，只要於12/10~12/11在全台喜樂時代影城即可享受加1塊錢多一杯的優惠。