專訪／《她和她的她》揭密4盲點　吳慷仁對「它」動手腳

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盲點2，許瑋甯在解離世界同樣以中文表達，而不是切換成閩南語的原因，導演卓立說明：「許瑋甯帶著現實世界的自己進入到解離世界，所以在人設上不會改變，她的想像是改變別人而不是自己。解離世界是許瑋甯在現實世界中的渴望。」
盲點3，吳慷仁在片中飾演的Danny與許瑋甯有多場衝突戲，許多影迷都熱烈討論吳慷仁的演技是否太過「用力」，像是舞台劇的演法！對此，導演卓立認為：「有時候我在現場會想說，我們要不要換一個方式，就笑笑的講但講出來的話其實很壞，他有幾場戲確實也有（做到）。他演『冷暴力』演得很好，跟林晨曦、顏聖華都有不同面向。」
觀眾最疑惑的盲點4，究竟吳慷仁怎麼敢在公司裡面侵犯許瑋甯，難道沒有「監視器」嗎？編劇溫郁芳解釋：「監視器後來沒有調到畫面，邏輯上是吳慷仁做了手腳，以至於最後一集與許瑋甯對質時拿不出證據。」
除了解析影迷們對於劇情上的疑惑，「編劇有編劇的特權，就是可以取名字！」編劇溫郁芳開玩笑說道，其實替角色命名時是希望《她和她的她》是比較正向溫暖的故事，所以才將女主角取名為林晨曦、男主角李皓明，都是「明亮」的意思。
至於林晨曦的弟弟林震燁，名稱取自中國古代第一部詩歌總集《詩經》中的一首詩《小雅・十月之交》，其中一句「燁燁震電，不寧不令」，震燁代表「雷電閃亮」的意思。至於林晨曦的英文名「Seher」，則是源自於土耳其小說《黎明：短篇故事集》，其中一篇故事「榮譽處決」的女主角就叫作Seher，她的處境與劇情相符因此納入使用。
編劇溫郁芳認為：「『鴿子』闖入了一個時尚的家裡面，代表過去的記憶回來了！」連結鄉下、受傷的記憶。導演卓立有不同的見解：「前面我把牠當成『罪惡的祭物』，預告接下來許瑋甯會遭遇令她不舒服的事件，到了第9集『祭物』變成是救贖的象徵，驅動她返鄉與媽媽和解，這時候鴿子才代表和平、和解與重生。」由於許多性侵受害者對於天花板上的「燈」印象深刻，因此劇中特別在天花板設計鴿子影像、叫聲的融合，貫穿第一集許瑋甯醒來見到鴿子的驚恐情緒。
劇中一首烏克蘭民謠反戰歌曲〈Where have all the flowers gone〉（花兒不見了），對導演卓立而言代表「青春的花兒不見了」，許瑋甯成了一個千瘡百孔的老靈魂。訪問接近尾聲，導演卓立想對每一個受傷的靈魂說：「一定要記住，你們都是被愛的！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110