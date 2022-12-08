台中星級飯店雙12暖慶開跑 身份證中2碼享優惠

雙11血拼購物節才結束，台中李方艾美酒店與台中福華大酒店，同步推出雙12暖慶活動。李方艾美酒店新食譜全日餐廳，9日起為期一個月，身份證同時對中1與2，全時段用餐8折優惠。台中福華飯店雙12迎來27周年慶，感謝各地旅客熱情支持，一口氣祭出六大優惠，其中身分證同時對中2與7，贈送兩客精緻早餐，與客人同慶生日快樂。
記者金武鳯/台中報導
台中李方艾美酒店二樓新食譜全日自助餐廳，堅持「產地到餐桌」理念，提供消費者最新鮮美味餐飲；午晚餐時段供應近百道多國料理，包含手卷、壽司、煮物、生魚片等日本料理；精選各國湯底的現煮麵食區；自選配料及麵體的現煮義大利麵區；特色熱菜區；手工窯烤披薩區；以及台中唯一現點現烤的燒烤各式排餐區，不論想吃豬排、雞排或者牛排、羊排應有盡有，是親友餐敘宴客首選。
歡慶耶誕節，新食譜全日餐廳於23日至25日推出聖誕大餐，（不適用身份證對獎8折優惠活動），另24日聖誕夜特別安排沐風關懷協會小朋友報佳音。歲末送暖，李方艾美酒店為沐風關懷協會小朋友舉辦「交換禮物」活動，邀請上門貴客都來當小朋友聖誕老公公，為他們準備一份需要的禮物，包括書包、餐具等，或透過飯店代訂團購，凡是參與捐贈者，都可參加雙重贈獎活動，一重是抽餐飲折價券，第二重是26日公開抽最大獎李方艾美酒店住宿券一張。
福華飯店將於12月12日迎來27歲生日，感謝各地旅客長期相挺，將一口氣祭出六大優惠好禮；包含「歡慶27，與你同樂」住房專案、館內餐廳內用餐享88折、饗福商城品項折扣、粉絲團抽獎等等。其中「歡慶27，與你同樂」住房專案，即日起至明年1月20日入住高級單床房，不僅享有優惠價，若是身份證同時又中了2與7二碼，可獲贈兩客精緻早餐，與飯店生日同樂。
另館內餐廳3F覓舍、3F江南村、16F海華樓在雙12起至16日，全面享內用88折優惠。台中福華電商平台饗福商城也「有福同饗」，即日起至12月12日推出饗福常溫牛肉麵兩盒(2入/盒)優惠價999元。台中福華寢具精品「買一被送二枕」，只要6112元優惠價。