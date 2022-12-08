獨／新北耶誕城週末開唱！粉絲搭帳篷純卡位：還能回家睡
新北耶誕城演唱會即將於這個週末（12/10~12/11）連續兩天開唱，這幾天北台灣天氣濕濕冷冷，但已有不少粉絲早在週二（12/6）就到現場卡位，靠著帳篷、防水布搶佔前排的位置，希望能站在第一排目睹偶像風采。《NOWnews今日新聞》記者實際走訪現場，不願透露姓名的粉絲說，是為了看八三夭已經連續2年到場佔位。不過別以為他們搭了帳篷就要夜宿街頭，其實帳篷或防水布都不是拿來睡覺的，只是單純用在卡位，上面還特別寫了字條「請勿移動！已佔位！」不少粉絲得意的說：「除了彩排可以到場來觀看外，等到表演開始前進場即可。」但新北市觀旅局卻不建議民眾這樣做，畢竟活動當天人潮多，容易引發糾紛，請粉絲還是當天再來就好。
記者鍾怡婷/綜合報導
新北耶誕城演唱會開始前，舞台第一排有許多帳篷、地墊佔位的現象引發眾人關注，尤其這幾天氣溫下滑，新北市民廣場恐怕不是睡覺的好地點。《NOWnews今日新聞》記者實際走訪現場，剛好遇上藝人彩排的時段，雖有不少路人圍觀，但地上眾多佔位的物品，超過一半都沒有主人在場。觀看彩排的民眾，還得繞過地上障礙物，佔位的粉絲擔心前排位置遭人移走，也特別留下紙條「請勿移動！已佔位」。
也有部分粉絲直接坐在佔位物品上觀看藝人彩排，面對記者訪問匿名透露，是為了看八三夭才會提早來佔位，由朋友先來設置後告訴地點，演唱會前兩天藝人彩排會挑著到現場看，「不過並不會待在新北市民廣場睡覺，等到演唱會當天進場就可以了。」當記者進一步詢問會不會擔心物品被移走時，粉絲只說：「這些東西應該沒有人會拿走！」
不過現場的路人認為：「搭帳篷是不太好啦！但沒有妨礙到別人就還好。」、「在市民廣場搭帳篷滿扯的，追星還是要冷靜」、「其實還是看主辦單位，如果主辦覺得沒差也沒什麼好說的」、「只覺得他們這樣不會感冒嗎？還下雨欸。」
新北耶誕城活動預計是在10日、11日2天，雖然有粉絲純放物品佔位，但也有熱情粉絲是提早當場卡位，觀旅局表示並不鼓勵演唱會提早排隊卡位的情況，希望大家可以當天再來，但並不會特別請民眾離開，所以還是請民眾參加活動注意自身安全。