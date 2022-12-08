四技申請入學64校提供近8000名額　複試參採學習歷程資料

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技專校院招生委員會聯合會表示，112學年度四技申請入學聯合招生，共計64所公、私立科技校院587系（組）、學程提供7960個招生名額，凡為普通型高中、綜合型高中、技術型高中普通科及藝術群之應屆畢業生或已畢業生，均可報名參加。凡參加四技申請入學招生的申請生，須先參加112學年度大學入學考試中心主辦的「112學年度學科能力測驗」。學測考試時間為112年1月13日至112年1月15日，詳情請洽大學考試入學中心（聯絡電話：02-23661416）。
技專校院招生委員會聯合會提到，112學年度四技申請入學有幾項重大試務作業變革，第一階段報名，每一位申請生原本只能填5個志願，112學年度改為至多可申請6個校系（組）、學程，每申請1校系（組）、學程報名費為新台幣100元整；低收入戶申請生免繳費；中低收入戶申請生減免60%。
另外，配合108課綱，今年邁入考招改革第2年，採計高中學習歷程的方式也微調。本招生參採申請生就讀高級中等學校教育階段之學習歷程資料，作為第二階段複試的學習歷程備審資料，學習歷程備審資料包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」及「自行撰寫及上傳資料」。
「修課紀錄」項目，若申請生為當學年度應屆畢業生，第一至五學期修課紀錄由學習歷程中央資料庫釋出至該委員會；第六學期由就讀學校上傳至該委員會。
110學年度以後的已畢業生，第一至六學期修課紀錄一律由學習歷程中央資料庫提供。未具有中央資料庫學習歷程檔案的申請生（含109學年度以前的已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要的高級中等學校畢業生），一律自行上傳歷年成績單（PDF檔案）。
至於「課程學習成果」及「多元表現」項目，使用中央資料庫學習歷程檔案的申請生，可經由申請生勾選後，提供至申請的校系（組）、學程審查。未使用中央資料庫學習歷程檔案或不具有中央資料庫學習歷程檔案的申請生，第二階段學習歷程備審資料一律以網路上傳PDF檔案方式繳交。
若申請生對上述招生有任何問題，可逕洽技專校院招生委員會聯合會，電話：(02)2772-5333。