廖科溢認不忠！「把柄在外遇對象手上」　反指被控制

廖科溢昨（7）日驚喜在臉書公開再婚喜訊，新婚妻正是主播秦綾謙，原以為是件喜事，沒想到廖科溢卻被爆出劈腿醜聞，且一連出現A小姐、B小姐、C小姐，甚至於電視台女主管，而在今（8）日稍早，他終於發文，認了「有把柄在外遇對象手上」。
記者吳雨婕/綜合報導
廖科溢在臉書發文提到：「上一段婚姻，因自己沒有好好經營，加上工作聚少離多而外遇，但無論什麼原因，我就是錯了，對於外遇對象我錯了，對前妻我更錯了，所以我當時道歉坦承，為此付出代價，卻也是惡夢的開始；有了把柄在外遇對象手上，接下來是一連串的逼迫離婚與情緒勒索，也私訊前妻部分截圖、相片，延宕一陣子，我為自己犯的錯付出代價並簽字離婚。」
廖科溢表示，這幾年都過著「不得不」而被控制著的人生，「再加上拖延沒斷乾淨沒處理得宜。生活就這麼拖著被箝制著，工作也被箝制著，不時面對的是辦公室裡各種歇斯底里及威脅的狀況。」至於錢的部分，已經完成匯款，他指控是對方不甘心因此爆料。他也坦承，離婚後有幾段感情，但最後都無疾而終，那些被公開的露骨對話，都是在戀愛時的對話。
廖科溢直言，直到他遇到現任太太秦綾謙，讓他決定義無反顧，「這一回我不能也不想再龜縮下去，更不想再拖著，該斷清楚的就斷、該公開的就公開，就是不想再當那個連自己都覺得厭惡的自己。我要擺脫被控制住的人生，儘管代價超乎我的想像。我願意為個人問題再次道歉，也會一肩扛起承擔，並虛心接受所有的批評與指教，但也請別波及我的父母、妻子還有其他家人，謝謝。」