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台灣創作者鳥巢「印加機器寶貝」　勇奪國際數位佳作

▲ColorPro Award國際視覺藝術創作大賽首度納入數位創作類，臺灣創作者鳥巢也以「印加機器寶貝-皇家谷壁畫」，榮獲數位創作類前十大佳作。(圖/官方提供)
▲ColorPro Award國際視覺藝術創作大賽首度納入數位創作類，臺灣創作者鳥巢也以「印加機器寶貝-皇家谷壁畫」，榮獲數位創作類前十大佳作。(圖/官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

ViewSonic今(8)公布第三年舉辦ColorPro Award國際視覺藝術創作大賽攝影類與首度納入賽事的數位創作類得獎作品。攝影類由來自伊朗的「No.3」拔得頭籌；數位創作類則由來自美國的「我是太平洋」拿下首屆冠軍。臺灣創作者鳥巢也以AI藝術作品「印加機器寶貝-皇家谷壁畫」，榮獲數位創作類前十大佳作。並同步發表 ColorPro VP16-OLED 可攜式專業顯示器。

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今年的ColorPro Award國際視覺藝術創作大賽全球共有139個國家，11,165 件作品參賽，本屆攝影類首獎由伊朗作品「No.3」脫穎而出，融合極簡主義、超現實主義和街頭攝影藝術至看似簡單的圖像中，透過人、樓梯與不同編號的門等影像創造作品故事性，讓畫面更立體與充滿期待；第二名作品「屏氣凝神」來自澳洲，以突破性的視角呈現騎手和老鷹互動的張力、駕馭馬匹的默契；第三名來自義大利的作品「神父」，畫面中年邁的神父在金色陽光下俯瞰山谷，展現出莊嚴的神聖感。

數位創作類作品由美國的「我是太平洋」拔得頭籌，以超現實主義構圖，將對作者影響深遠的母親與妻子特徵融合在男性軀體上，凸顯兩位偉大女性對他深厚的愛，呈現出數位藝術中想像力不受限的「突破」特質；第二名作品「被未來淹沒」來自印度，創作概念源自氣候變遷對人們生活的影響，透過作品反映海平線上升後被淹沒的城市；第三名作品為印尼的「在星球B上種稻」。同樣呼應環境議題，透過創作呼籲大眾思考人口持續增長下的糧食需求議題。台灣數位創作者鳥巢今年以「印加機器寶貝-皇家谷壁畫」獲選為數位創作類前十名佳作。展覽將於12/9~12/11 10:00 - 18:00在松山文創園區 松菸匯- 創意空間免費參觀。

此外，ViewSonic同步推出ColorPro VP16-OLED可攜式專業顯示器新品，為15.6吋螢幕、重量不到1公斤，機身輕薄，具備100% DCI-P3超廣色域、Pantone色準認證。VP16-OLED 可呈現絕佳黑階與色彩品質，顯示更加深邃的黑色，因應創作者隨時隨地的影像編輯、檢視與分享的需求，VP16-OLED配備獨家的多功能支架，可根據不同應用場景，靈活運用。▲ColorPro Award國際視覺藝術創作大賽攝影類與首度納入賽事的數位創作類得獎作品。(圖/官方提供)▲2022 ColorPro Award國際視覺藝術創作大賽參賽攝影作品風格多元，涵蓋野外生態、自然地貌、社會文化、運動競技、街頭攝影與人物肖像等風格。(圖/官方提供)▲ColorPro Award國際視覺藝術創作大賽攝影類與首度納入賽事的數位創作類得獎作品。(圖/官方提供)▲今年新增數位創作類，在12/9~12/11於台北松山文創園區盛大開展，透過ViewSonic 全方位視訊解決方案呈現藝術創作。(圖/官方提供) ▲ColorPro Award國際視覺藝術創作大賽攝影類與首度納入賽事的數位創作類得獎作品。(圖/官方提供)▲於現場同步發表 ColorPro VP16-OLED 可攜式專業顯示器。(圖/官方提供)



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