台灣創作者鳥巢「印加機器寶貝」　勇奪國際數位佳作

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數位創作類作品由美國的「我是太平洋」拔得頭籌，以超現實主義構圖，將對作者影響深遠的母親與妻子特徵融合在男性軀體上，凸顯兩位偉大女性對他深厚的愛，呈現出數位藝術中想像力不受限的「突破」特質；第二名作品「被未來淹沒」來自印度，創作概念源自氣候變遷對人們生活的影響，透過作品反映海平線上升後被淹沒的城市；第三名作品為印尼的「在星球B上種稻」。同樣呼應環境議題，透過創作呼籲大眾思考人口持續增長下的糧食需求議題。台灣數位創作者鳥巢今年以「印加機器寶貝-皇家谷壁畫」獲選為數位創作類前十名佳作。展覽將於12/9~12/11 10:00 - 18:00在松山文創園區 松菸匯- 創意空間免費參觀。
此外，ViewSonic同步推出ColorPro VP16-OLED可攜式專業顯示器新品，為15.6吋螢幕、重量不到1公斤，機身輕薄，具備100% DCI-P3超廣色域、Pantone色準認證。VP16-OLED 可呈現絕佳黑階與色彩品質，顯示更加深邃的黑色，因應創作者隨時隨地的影像編輯、檢視與分享的需求，VP16-OLED配備獨家的多功能支架，可根據不同應用場景，靈活運用。▲2022 ColorPro Award國際視覺藝術創作大賽參賽攝影作品風格多元，涵蓋野外生態、自然地貌、社會文化、運動競技、街頭攝影與人物肖像等風格。(圖/官方提供)▲今年新增數位創作類，在12/9~12/11於台北松山文創園區盛大開展，透過ViewSonic 全方位視訊解決方案呈現藝術創作。(圖/官方提供) ▲於現場同步發表 ColorPro VP16-OLED 可攜式專業顯示器。(圖/官方提供)