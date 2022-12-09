世足賽8強將開踢！盤點3間台北精選酒吧　超狂優惠一次看

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位於台北市東區巷內的Bar ATM Taipei，全名是Alcohol Tap Machine ，中譯「雞尾酒提款機」，店內提供「汲飲式調酒」，只要存入180元就能享用好喝的雞尾酒，詮釋輕鬆飲酒的態度，更有At This Moment的寓意，希望所有人都可以「享受當下」；此外Bar ATM內裝置3個投影螢幕，在營業時間內，世足比賽會都會提供即時轉播，讓民眾在享用好酒時，不錯過每一個好球瞬間。
為搭配球季，Bar ATM也推出限定優惠，即日起至12/18，滿月精釀啤酒及Draft調酒買三送一。Bar ATM每週一公休，每週五、六營業時間為晚間7點至隔日凌晨3點，其餘週二、三、四、日營業時間為晚間7點至隔日凌晨2點，但若午夜12點開始世足賽未結束，營業時間將隨之延長。
Wanderlust Bar & Café
Wanderlust Bar & Café隱身在敦化南路和仁愛路的巷子中 ，調酒方式以「世界」作為主軸，店內針對各個國家不同的飲酒文化、歷史背景和風俗民情為發想，希望以此概念設計出的調酒，能讓顧客們在無法出國旅行時，體驗不同國家的文化風情，Wanderlust Bar & Café店內世足期間，除有公共空間支援大螢幕播放球賽，也設有VIP包廂，讓好友們在具有隱私性的空間一起同樂。
Wanderlust Bar & Café在世足期間，提供「朝日生啤買二送一」、「每週三、四、日，兩杯生啤搭配薯條套餐只要399元」等優惠，每週一公休，每週五、六營業時間為晚間8點至隔日凌晨3點，其餘週二、三、四、日營業時間為晚間7點至隔日凌晨2點，但若午夜12點開始世足賽未結束，營業時間將隨之延長。
Booking Bar
Booking Bar藏身延吉街，目前開業近5年，除了有五星評價調酒，還有美味的創意餐點，今年8月Book ing再拓中山店，位於雙連捷運站旁不起眼的住商大樓二樓，並安裝神秘的機關大門，考驗客人渴望酒精的程度。為搭上睽違四年的世足賽，Book ing兩店都沒有缺席，配有舒服的沙位座位、投影螢幕，以及輕鬆無壓力的高品質服務，無論是一個人、兩個人，還是一群人，Book ing秉持Serendipity（意外發現）的宗旨，提供給客人無可預期的美好時光！
Booking bar無公休日，「東區店」每週一至週四、週日營業時間為晚間7點至隔日凌晨1點，每週五、六營業時間為晚間7點至隔日凌晨2點；「中山店」每週一至週四、週日營業時間為晚間7點至隔日凌晨2點，每週五、六營業時間為晚間7點至隔日凌晨3點。
「2022FIFA世界盃足球賽」賽事已結束一半，8強賽事採淘汰制，最終冠軍戰於12月18日舉行，不過也提醒民眾，熬夜看球除了飲酒應適量外，若前一晚宵夜吃比較重鹹的食物，建議不只食用時要搭配水，隔天起床後也要多喝水幫助鈉的排泄，才不會發生水腫的情況，而增加運動量也是幫助代謝的良好選擇，尤其是有氧運動，因為流汗也可以讓鈉等物質跟著排出；此外，若因為追比賽宵夜不慎飲食失控，往後1~2日，民眾也可以考慮進行像是168等「輕斷食」的方式，才不會讓身體負擔過大。