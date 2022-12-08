許孟哲錄《飢餓遊戲》走心！落淚畫面流出：明明有道歉了
37歲藝人許孟哲和5566成員孫協志、王仁甫一同主持《飢餓遊戲》廣受好評，沒想到在錄節目時，似乎在遊戲過程中遭到隊友出賣，因此走心落下男兒淚，如今這段花絮片段曝光後，也讓觀眾笑到不行，直呼「真的可以報金鐘了啦！」
娛樂中心/綜合報導
《飢餓遊戲》官方臉書日前曝光最新一集的花絮片段，只見許孟哲不斷對著鏡頭說，他是為了節目效果，為了要給Teddy（陳向熙）畫面才回頭，而且在錄完關卡後，也有親自道歉，也確認了Teddy沒有走心，但沒想到最終還是被出賣了，讓他越講越激動，一度落淚，「為什麼你最後還是選我？就只是為了3千塊， 3千塊可以買奶粉、可以買尿布，你知道嗎？我就已經努力到這一步，我已經多久沒有拿獎金，你回去看一下播出…」最後講不下去直接走人。
結果這段影片立刻掀起廣大觀眾討論，「孟哲哭得很傷心，我為什麼笑的好開心」、「對不起捏！我懂被犧牲掉的感覺，不過萌哲的確挺久沒拿到摳摳了！」、「看來Teddy，下次再來就準備被萌哲盯死了」、「旁邊的笑太大聲了」、「老師，請下音樂⋯我難過，謝謝。」
不過，也有不少PTT網友表示，「效果啦！他最近有在拍戲，可能順便練吧」、「有一次是真的生氣XD，這次看起來沒有生氣」、「我只記得之前有一集感覺是真生氣」、「很明顯這次效果，之前有一次被夾殺到end臉還是臭的」、「孟哲真的走心是今年3/20那集，被圍攻夾殺結束後都是僵硬的臉，更明顯的是到結束都沒說話。」（編輯：詹鎰睿）