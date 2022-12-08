雲林肉鴨場確診H5N1！國內累計4起皆為獨立事件

動植物防疫檢疫局今（8）日表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣水林鄉1土番鴨場確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行2萬5637隻土番鴨撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。111年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計32例。
記者許若茵／台北報導
防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家如韓國與日本今年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國從10月17日至今已有34禽場確診H5N1亞型HPAI（b分支），日本自10月28日至今已有39禽場確診H5N1亞型HPAI（b分支）。台灣目前進入候鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。
防檢局指出，國內目前4鴨場確診H5N1亞型HPAI，各案例鴨場距離皆逾35公里以上，經疫情調查各案例場鴨隻均無關聯，各鴨場爆發感染仍屬單獨感染事件。
防檢局提醒，為有效防止病原擴散，除加強禽流感各項監測外，也將增加案例場公共區域消毒頻度，並請中華民國養鴨協會督導鴨場密集縣市所屬會員，加強鴨場內的消毒工作。
防檢局呼籲，養禽業者務必自主加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候鳥接觸，同時落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也須經過徹底消毒，以提升場內自主防疫功能，有效避免禽流感透過不同媒介傳播，並降低新病毒入侵及散播風險。