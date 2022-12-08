大腸癌出現症狀都中晚期了！　醫籲「1招」降33%死亡率

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大腸癌早期無症狀 發病中晚期難治療臺北市立聯合醫院中興院區消化內科醫師謝文斌說，大腸癌常見症狀如下：大便中有血或黏液、排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）、大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、裡急後重（排便排不乾淨）；然而可怕的是，大腸癌早期並無症狀。
臨床遇到有明顯症狀的病人，大都是中晚期大腸癌，治療起來複雜且困難，而且治療過程與結果對病人與家屬都是一個沉重負荷。
早發現早治療 糞便潛血篩檢降死亡率謝文斌解釋，目前主流「糞便潛血檢查」是用免疫法，不需飲食限制，因此相當簡單方便，民眾在家採集糞便，然後送醫院檢驗是否糞便中有血的反應，如果糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查，其好處是檢查過程如有發現病兆或瘜肉時，可以直接取樣做切片或將它切除。
由於大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，因此，如能早期發現腺瘤瘜肉予以切除，可以減少大腸癌的發生。
高風險族群 建議每三年大腸鏡檢查依據檢查結果，高風險族群建議接受追蹤性大腸鏡檢查，間隔時間為三年；低風險族群，則建議接受追蹤性大腸鏡檢查，間隔時間為三至五年。若糞便免疫法陽性但初始大腸鏡檢查為陰性，建議回歸每兩年接受一次的免疫法糞便潛血檢查。
謝文斌補充，目前補助50-74歲民眾每2年一次免費糞便潛血檢查。民眾可以到全國各地健保特約醫療院所多多利用，若有問題也可到各地衛生局（所）或健康服務中心諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56051
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