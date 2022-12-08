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大腸癌出現症狀都中晚期了！　醫籲「1招」降33%死亡率

大腸癌出現症狀都中晚期了！　醫籲「1招」降33%死亡率
大腸癌出現症狀都中晚期了！　醫籲「1招」降33%死亡率

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】根據最新衛生福利部2019年癌症登記報告，大腸癌佔了新發生癌症約有1萬7千人，依然是第一名的癌症。事實上，大腸癌是可以藉由定期接受篩檢而早期發現並治療的一種疾病，根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90%以上；根據歐美國家經驗，每一至二年接受糞便潛血篩檢約可下降18%至33%的大腸癌死亡率。

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大腸癌早期無症狀　發病中晚期難治療

臺北市立聯合醫院中興院區消化內科醫師謝文斌說，大腸癌常見症狀如下：大便中有血或黏液、排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）、大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、裡急後重（排便排不乾淨）；然而可怕的是，大腸癌早期並無症狀。

臨床遇到有明顯症狀的病人，大都是中晚期大腸癌，治療起來複雜且困難，而且治療過程與結果對病人與家屬都是一個沉重負荷。

早發現早治療　糞便潛血篩檢降死亡率

謝文斌解釋，目前主流「糞便潛血檢查」是用免疫法，不需飲食限制，因此相當簡單方便，民眾在家採集糞便，然後送醫院檢驗是否糞便中有血的反應，如果糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查，其好處是檢查過程如有發現病兆或瘜肉時，可以直接取樣做切片或將它切除。

由於大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，因此，如能早期發現腺瘤瘜肉予以切除，可以減少大腸癌的發生。

高風險族群　建議每三年大腸鏡檢查

依據檢查結果，高風險族群建議接受追蹤性大腸鏡檢查，間隔時間為三年；低風險族群，則建議接受追蹤性大腸鏡檢查，間隔時間為三至五年。若糞便免疫法陽性但初始大腸鏡檢查為陰性，建議回歸每兩年接受一次的免疫法糞便潛血檢查。

謝文斌補充，目前補助50-74歲民眾每2年一次免費糞便潛血檢查。民眾可以到全國各地健保特約醫療院所多多利用，若有問題也可到各地衛生局（所）或健康服務中心諮詢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56051

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