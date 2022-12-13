寒流殺到飯店幫你暖身！跑台北馬拉松拿獎牌晶華送住宿券
本週六（12/17）將有入冬首波寒流殺到，正好下週日（12/8）台北馬拉松開跑，晶華酒店就看準商機，推出「跑動台北」住房方案，賽事當天除安排有專車接送房客至起跑點外、全新裝修完工的「健康俱樂部」另提供肌肉舒壓按摩優惠慰勞辛苦的跑者們，另外外縣市的跑者若入住酒店，並搭乘高鐵來台北參賽，車票還可享75折起優惠！如果受夠了台北濕濕冷冷的天氣，那就直接衝高雄感受南台灣的熱情吧，高雄天悅酒店1218週年慶到月底前，推出3大優惠請你住，包含住房享每人1,218元起、高鐵加購享超值優惠價65折起，另專案再加碼身份證有「1、2、8」中其中2碼即可優惠3選2！
記者汪睿琦/綜合報導
高雄義大天悅酒店歡慶週年，即日起到12/30推出三大優惠請你住！包含雙人成行每人1218元起，可入住雅緻雙人房一晚。（專案不附贈早餐），其次高鐵加購享超值優惠價65折起。第三則是加碼身分證字號「1、2、8」中獎任2個數字，即可享優惠3選2。優惠包含升等溫馨家庭房、2客成人早餐加購優惠888元、2大2小早餐加購優惠999元。
以上三大優惠讓你休息完，隔天繼續玩義大遊樂世界！整個12月義大遊樂世界都有優惠讓你玩好玩滿，像是一路到12/30的「聖誕HO禮」，推出聖誕快樂價每人720元（原價999元）；恰逢義大開園12年，還推出樂園生日價每人450元，限時兩天（12/17-12/18），各位要拚手速了；跨年少不了到樂園狂歡！義大尖叫跨年爽看煙火，入園兩人同行999元，購買VIP席次免跟人群人擠人看煙火（每人888元），購買VIP票的民眾還可獲贈樂園星光票1張；跨年看煙火還可以在高空上看！義大摩天輪煙火VIP包廂票每年也相當受歡迎，今年推出6人同行5999元，讓你可以與三五好友們在專屬的摩天輪車廂內近距離觀賞煙火。
今年「2022臺北馬拉松」即將在下週日（12/18）登場，由臺北市政府、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦，是臺灣唯一通過國際田徑總會(IAAF)銅標籤認證的市區馬拉松賽，更被跑者視為「年終能力驗收場」的世界級城市馬拉松。由於正好碰到寒流來襲，為了替跑者加油打氣，行經路上的晶華酒店推出「跑動臺北」住房專案，訂購專案即可享有3大優惠。
第一大：外縣市房客可以選擇搭乘高鐵前來臺北、享受住房加購車票75折起的優惠，賽事當天則安排有專車接駁服務，便利參賽者前往起跑點。
第二大：活動結束後回到飯店，晶華酒店貼心替跑者延長退房時間到下午3點，讓參賽完的房客還有充分的時間可以使用泳池、三溫暖以及按摩服務，為疲憊的身體進行溫暖的舒緩。
第三大：跑比賽還可以拿晶華酒店獨家好禮！無論房客是參加半馬或是全馬競賽、男子組或女子組，跑進各類組的前100名者都可獲贈晶華酒店準備的千元加菜金，抵用酒店內的餐飲服務，補充滿滿元氣及能量。更值得一提的是，榮獲賽事前3名者，只要展示出金、銀、銅牌，酒店則將再贈免費住宿券一張！