全聯搶雙12商機！美式咖啡12元開喝 全支付滿額回饋10%
雙十二購物季到來，PXGo!全聯線上購自12/9至12/14祭出「雙12年終盛典」，除了「分批取」、「預購」使用全支付消費滿額最高可享10%回饋，年度熱銷大賞限時加碼、眾多商品狂降5折起，年底就衝這一波！「分批取館」除了眾多商品破盤5折起，活動換算價一杯美式20元有找，使用自帶杯還能再省8元，等於一杯只要12元。7-11超商12/6起連續8天開跑「歡慶雙十二」優惠，推出大杯美式45杯1212元、大杯拿鐵32杯1212元，平均下來美式單杯27元，拿鐵一杯38元，咖啡控快衝！
記者鍾怡婷/綜合報導
電商年底最大決戰雙12登場，全聯12/9~12/14於「PXGo!全聯線上購」祭出「雙12年終盛典」，針對分批取、預購商品結帳時使用全支付/ PX Pay支付，單筆累計消費金額每滿1,000元即可獲得800福利點數之回饋，等同80元。同時為歡慶全支付上線，使用全支付付款單筆滿1,200元再加贈40點全點，等於40元，換算下來最高享10%回饋。至於小時達也有限時優惠，活動期間單筆消費滿1,212元輸入折扣碼「1212」，就現折121元，折扣後金額若滿1,200元，使用全支付同享加碼40點全點。
「PXGo!全聯線上購」自12/9至12/14活動期間，「分批取館」除了眾多商品破盤5折起，也於指定日推出「1212不喊咖」OFF COFFEE冰/熱美式、冰/熱拿鐵及全聯阪急麵包任選2組1,212元享12%回饋，活動換算價一杯美式20元有找，使用自帶杯還能再省8元！另外，凡購買「年度熱銷大賞」專區商品，單筆累計消費金額滿800元以上，加贈200福利點數，好比鮮乳三霸福樂、光泉、林鳳營，全年熱銷千萬瓶、冷燻鮭魚切片及黑胡椒毛豆莢等全聯必買的生鮮熟食。
同時，雙十二咖啡優惠還有7-11「歡慶雙十二」優惠，7-ELEVEN自12月6日起至12月13日期間，在OPEN POINT APP行動隨時取祭出「歡慶雙十二」優惠，指定飲品多杯組合皆是1212元，包括大杯美式45杯、大杯拿鐵32杯、黑糖珍珠撞奶30杯、精品美式／拿鐵任選20杯、四季春純奶青／經典純奶茶任選35杯，限定組合價都是1212元，每天必來一杯咖啡醒腦的民眾，可別錯過這波雙十二優惠！