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裝「心律調節器」維持心跳正常　食藥署籲「這些地方」應少出入

裝「心律調節器」維持心跳正常　食藥署籲「這些地方」應少出入
裝「心律調節器」維持心跳正常　食藥署籲「這些地方」應少出入

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】電影《鋼鐵人》，男主角因為裝了一顆金屬心臟後，化身一變成為超級英雄，看起來真的好厲害！事實上，有些民眾也會在胸前裝一個「心律調節器」，到底，這是什麼裝置呢？

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不正常發出電脈衝　「心律調節器」維持心跳正常功能

食藥署指出，所謂的心律，是指心臟中一個節律點（又稱竇房結）發出的電脈衝，刺激心臟肌肉收縮、產生心跳。當此節律點因為功能老化、心臟疾病或藥物使用不當而不再正常發出電脈衝時，很有可能產生心律不整的現象，合併讓人出現頭暈、疲勞、氣喘、呼吸困難甚至死亡；此時，「心律調節器」即可幫助民眾維持規律心跳，進而改善健康。

心律調節器又稱心臟節律器（Pacemaker），其電力及電流可產生間歇性電脈衝以刺激心臟，讓間歇性或持續性心律異常民眾逐漸恢復正常。目前分為植入式與體外式兩種類型，但體外式心律調節器僅供暫時替代植入式心律調節器使用。

心律調解器須遠離高壓電、強磁波　出現異常應立即就醫

食藥署提醒，裝有心律調節器之民眾，應避免出入高電壓及強磁波的場所（如發電站或醫療場所之核磁共振儀等電磁設備），並避免將行動電話放置在胸前口袋，及需依照醫囑建議與指示，定期回診追蹤檢查並維持正常規律的生活作息，才能維持良好的生活品質。

此外，若出現發燒、胸悶、眩暈、疲倦、持續打嗝或呼吸短促等症狀，仍應立即返院就醫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56052

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