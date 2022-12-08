9國使節代表團齊聚高雄 陳其邁：加深高雄與各國的連結
台灣友邦聖文森及格瑞那丁等9國使節代表訪團，今（8）日南下高雄參訪並拜會陳其邁市長，雙方於教育、農業、海洋產業等議題多元面向交換意見。市長陳其邁除感謝大使們的提議，讚許各國的海洋資源與美景值得造訪與深度認識，會持續與有關單位密切合作，加深高雄與各國的連結，以及與友邦進行交流等事宜。也感謝友邦長期於國際社會為台灣仗義執言。
記者郭凱杰／高雄報導
今天參訪高雄的台灣友邦包括聖文森及格瑞那丁、帛琉共和國、吐瓦魯國、貝里斯、海地共和國、諾魯共和國、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼王國等駐台大使及官員，以及巴布亞紐幾內亞駐台代表等9國使節代表訪團，會談間柏安卓大使與其他友邦大使們也紛紛祝賀陳其邁連任成功，讚許高雄近期的進步與成就，使節團參訪成果豐碩，紛紛看好加深與台灣及高雄的合作。
陳其邁市長首先歡迎9國使節代表團齊聚訪高，並向貴賓介紹高雄市的最新發展。陳市長表示高雄曾是重工業城市、擁有台灣最大的港口，前鎮漁港也是遠東最具規模的漁港。近年高雄的新創公司著重於智慧農業、養殖業與極端氣候監測應變等領域，台灣及高雄的農業型態也是以小規模為主，與友邦的農業產業有類似性，或可共同合作面對極端氣候所帶來的挑戰。
陳其邁也對日前貝里斯遭受麗莎颶風侵襲，鄭重向貝里斯碧坎蒂（Candice Pitts）大使表達關切與慰問，高雄市與貝里斯市為姊妹市，高雄市將盡力協助貝里斯市的救災與復原。
陳其邁也非常鼓勵高雄市的學生把握國際參與機會，期盼未來能與在場的各國合作，將台灣友邦國家精彩的文化、農產品以及值得學習之處介紹給高雄的學子們，讓學生們更了解廣大的世界。
陳其邁也不忘向各國使節推廣，高雄不僅以海洋城市聞名，也是一座山城，擁有豐富多元的美麗山林，邀請貴賓再訪高雄山區體驗原住民文化，感受高雄的多元魅力。