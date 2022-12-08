請求特赦未獲回應！13死刑犯興訴遭駁回確定 法院曝原因
為了詐領保險金，殺害母親、毒殺婆婆及丈夫的林于如等13名死刑犯，日前因請求總統蔡英文特赦、減刑未獲回應，遂提起行政訴訟，對此，台北高等行政法院認為，赦免為憲法賦予總統特權，法院並無審判權故駁回，案經上訴，最高行政法院維持此見解，今天（8日）駁回全案定讞。
編輯中心/綜合報導
據了解，請求赦免的提告者共有14人，包括犯下「南投連續殺人案」的林于如、絞殺前女友母女2人的黃麟凱、連續犯下3件姦殺與殺人案的張人堡，以及因賭債糾紛，開槍造成2死1傷的新北角頭沈歧武，而這14人之中，犯下殺父案的陳昱安，已於2019年1月18日，在看守所內以橡皮筋自縊身亡，因此台北高等行政法院日前另案裁定駁回。
13人透過律師主張，公政公約規定受死刑宣告者有請求赦免或減刑的權利，而總統亦有通知請求者准駁的義務；另外，律師也表示，沈岐武、林旺仁、張人堡、王鴻偉、黃富康、鄭武松、林于如等7人，分別患有精神障礙、智能障礙，按照公約規定不得判處死刑，故總統更該對他們行使赦免權，以符合國際人權公約的基本要求。
對此，台北高等行政法院則認為，赦免權、減刑權是憲法給予總統的特權，行政法院對於行使與否並無審判權，因此裁定駁回，全案上訴後，最高行政法院維持見解，今天駁回確定。（編輯：陳苾暐）