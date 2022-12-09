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今天開賣！特大杯美式30元「寄杯無期限」　拿鐵買12送12

▲全家門市今天起開賣3天，特大杯美式2杯70元，冰熱互換，可存入APP線上無期限寄杯，每人庫存上限10杯。（圖／業者提供）
▲全家門市今天起開賣3天，特大杯美式2杯70元，冰熱互換，可存入APP線上無期限寄杯，每人庫存上限10杯。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

咖啡控這杯必須囤！全家今（9）日起限時3天開賣，原價60元的特大杯美式2杯70元，且能搭配自備杯折扣減5元，每杯最低30元開喝，可存入APP線上無期限寄杯，隨時想喝沒壓力。迎接2022年尾聲最後一檔雙12購物節，OKmart推出「雙12年終感謝」活動，APP線上開賣美式、拿鐵「買12杯送12杯」，門市也同步開喝買2送2。

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看準2022年最後一檔購物節慶商機，OKmart即日起至12月12日在APP推出大杯美式、大杯拿鐵買12杯送12杯，除了不限冰熱，再加送OKpoint 1212點，可兌換其他好康商品。不只線上有優惠，全台實體門市同步祭出大杯美式、大杯拿鐵同品項（含濃厚系列）買2送2；即日起至12月28日期間，鳳梨蘋果果粒茶、西西里氣泡咖啡、西西里咖啡、泰式奶茶任選第2杯半價。

▲OKmart即日起在APP開賣大杯美式、大杯拿鐵買12杯送12杯，再加送OKpoint 1212點。（圖／業者提供）
▲OKmart即日起在APP開賣大杯美式、大杯拿鐵買12杯送12杯，再加送OKpoint 1212點。（圖／業者提供）
不想買原價的超商咖啡，又不想趁打折時大量寄杯喝得急迫，無兌換期限的促銷咖啡絕對要入手。全家今（9）日起至12月11日限時3天，在門市推出特大杯美式2杯70元，若自備飲料杯每次兌杯可再折5元，單杯最低30元，相當於是買1送1。在門市櫃台購買後，可選擇存入APP線上寄杯，每人庫存上限10杯，也就是說一次最多可買5組（10杯），且線上寄杯除了冰熱任選互換，也沒有兌換期限，不用趕著到期前喝掉，隨時想喝沒壓力；另有醇黑厚可可飲2杯特價60元，也是冬天人氣飲品之一。

▲全家12月9日至12月11日限時3天，在門市推出特大杯美式2杯70元。（圖／業者提供）
▲全家12月9日至12月11日限時3天，在門市推出特大杯美式2杯70元。（圖／業者提供）
最早發動雙12咖啡促銷的7-ELEVEN，即日起至12月13日期間，在APP行動隨時取開賣指定飲品組合皆是1212元，包括大杯美式45杯1212元、大杯拿鐵32杯1212元等，其中大杯美式平均單杯27元、約是6折，兌換至明年3月31日。
🟡APP｜12月6日起至12月13日
📍大杯美式45杯1212元，6折
（單杯原價45元，平均特價27元）
📍大杯拿鐵32杯1212元，6.9折
（單杯原價55元，平均特價38元）
📍黑糖珍珠撞奶30杯1212元，6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）
📍四季春純奶青／純奶茶任選35杯1212元，6.9折
（單杯原價50元，平均特價35元）
📍精品拿鐵／美式任選20杯1212元，6.7折起
（單杯最高原價90元，平均特價61元）

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