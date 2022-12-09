今天開賣！特大杯美式30元「寄杯無期限」　拿鐵買12送12

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不想買原價的超商咖啡，又不想趁打折時大量寄杯喝得急迫，無兌換期限的促銷咖啡絕對要入手。全家今（9）日起至12月11日限時3天，在門市推出特大杯美式2杯70元，若自備飲料杯每次兌杯可再折5元，單杯最低30元，相當於是買1送1。在門市櫃台購買後，可選擇存入APP線上寄杯，每人庫存上限10杯，也就是說一次最多可買5組（10杯），且線上寄杯除了冰熱任選互換，也沒有兌換期限，不用趕著到期前喝掉，隨時想喝沒壓力；另有醇黑厚可可飲2杯特價60元，也是冬天人氣飲品之一。
最早發動雙12咖啡促銷的7-ELEVEN，即日起至12月13日期間，在APP行動隨時取開賣指定飲品組合皆是1212元，包括大杯美式45杯1212元、大杯拿鐵32杯1212元等，其中大杯美式平均單杯27元、約是6折，兌換至明年3月31日。
🟡APP｜12月6日起至12月13日
📍大杯美式45杯1212元，6折
（單杯原價45元，平均特價27元）
📍大杯拿鐵32杯1212元，6.9折
（單杯原價55元，平均特價38元）
📍黑糖珍珠撞奶30杯1212元，6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）
📍四季春純奶青／純奶茶任選35杯1212元，6.9折
（單杯原價50元，平均特價35元）
📍精品拿鐵／美式任選20杯1212元，6.7折起
（單杯最高原價90元，平均特價61元）