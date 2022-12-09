今晨最低溫11.7度！3縣市防大雨 下週探12度直逼冷氣團
中央氣象局指出，今（9）日臺灣仍是東北季風環境，迎風面水氣多，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較持續、明顯，基隆、新北、宜蘭3縣市發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，北部及花、東大多為陰時多雲，偶爾也有短暫雨，外出建議都要攜帶雨具備用，而中南部則為晴到多雲，可以見到陽光，感受溫暖舒適。
編輯中心/綜合報導
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨中南部有強「輻射冷卻」 帶來低溫，截至6：23全台平地最低氣溫依序為：南投(中寮鄉)11.7度，嘉義(竹崎 鄉)12.5度，台南(玉井區)12.7度。今晨迎風面有較多雲層，伴隨降水回波，大台北、宜蘭局部雨，北海岸雨較多。
吳德榮說，最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明（10日）兩天「東北季風」略增強，北台灣有局部雨，花東偶有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；北台濕涼，中南部白天舒適熱、早晚涼；日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖；今日各地區平地氣溫：北部16至21度，中部14至28度，南部15至29度，東部15至28度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週日、一（11、12日） 「東北季風」續增強， 北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；氣溫降；北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。下週二（13日）「東北季風」略減弱，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲，北台濕涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。
下週三、四（14、15日）比前2波略強的冷空氣南下，強度接近「大陸冷氣團」定義(台北測站≦14度)，北台平地最低氣溫約可降至12度；仍有「不確定性」，應密切觀察模式調整。天氣持續北東雨、中南晴。（編輯：孫唯容）