美國防助理部長：確保北京侵台會付出高昂代價

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俄烏戰爭爆發以來，中國可能犯台時程成為華府熱議議題之一，最常被提及的時間點包括2027年、2035年和2049年；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月多次警告，北京不願再接受現狀，希望大幅加快統一時間表。
對此，瑞特納表示，部內雖有共識認為維繫和強化區域嚇阻有其急迫性，但若是問中國國家主席習近平2027年是否會不顧一切採取行動，「我們的答案是否定的」。
蔡斯指出，美國把2027年、2035年和2049年視作中共軍力發展里程碑，習近平下令解放軍在這3個時間點前取得一定能力，其中2027年為中共建軍百年，2035年目標是完成軍隊現代化，2049年則是要達成民族復興里程碑，讓解放軍成為「世界級軍隊」。
蔡斯認同主持人所說，上述時程重點是發展軍力，不代表侵台意圖。
雖不認為北京短期內會犯台，瑞特納強調美方仍致力強化區域嚇阻力。他引述前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）說，美國要確保當北京檢視台灣問題時，會得出「今天不適合（行動）」（today is not the day）的結論。
瑞特納說，今年中國軍力報告指出，習近平及解放軍正努力發展軍力，要讓奪取台灣或發動軍事侵略變得更容易，但美國目標是要確保中國永遠無法輕易快速奪台，或在不用付出任何代價下就達成任務。
美國眾議院今天通過2023財政年度國防授權法案（FY23 NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元（約新台幣3096億元）軍援。瑞特納表示，法案涉台條文非常重要，象徵兩黨願意合作的精神，他會確保之後撥款法案能跟進。
蔡斯則指出，台灣在美國擁有跨黨派強健支持，跨越美國歷任政府，預期未來會持續下去。
蔡斯說：「這向北京傳遞清楚訊號，亦即他們越常從事恫嚇脅迫行徑，各界只會更迫切地盡可能協助台灣，幫助台灣完成軍事轉型、強化嚇阻與軍事能力，提升自身韌性。」
眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣，中國發動一系列報復措施，包括在台灣周圍舉行大規模軍演、發射飛彈等。
若下任眾議院議長想訪問台灣，國防部是否會反對？瑞特納表示，拜登（Joe Biden）政府多次向北京表明，美國立法與行政部門平起平坐，這是國會成員與台灣的決定，但會建議他們評估這麼做是否值得。（編輯：周永捷）1111209