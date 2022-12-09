高雄影城慶開幕！上週爆米花活動　10日推「1元看電影」

投資靈骨塔遇騙局　鳳警成功讓婦人轉念省百萬

▲謝婦誤信詐團靈骨塔假買賣詐騙陷阱，所幸轄區員警方與行員成功阻詐。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲謝婦誤信詐團靈骨塔假買賣詐騙陷阱，所幸轄區員警方與行員成功阻詐。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市一名謝姓婦人誤信他人介紹購買靈骨塔投資，信以為真，到銀行要提領100萬元，所幸遇熱心行員通報轄區員警合力勸阻，成功保住謝婦辛苦積蓄。警員向謝婦表示，業務口中欲購買塔位的買主，也是詐騙集團同夥人，事後一定沒人會購買靈骨塔，還貼心地幫婦人轉念「你今天也算是省了100萬捏!」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲警員表示，若這麼好賺，誰還要跟銀行貸款呀?，逗得謝婦也笑了出來，答應警方會循正當管道做投資。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲警員表示，若這麼好賺，誰還要跟銀行貸款呀?，逗得謝婦也笑了出來，答應警方會循正當管道做投資。(圖／記者郭凱杰翻攝)
今年12月7日上午11時左右鳳山分局文山派出所接獲轄區銀行通報，有一名64歲謝姓婦人欲到銀行提領現金新台幣100萬元投資「生命事業」，故通報警方協助至現場了解狀況，警員黃雅苹及張甫翊立即至現場了解。

警員黃雅苹表示，「對方跟你說投資嘛!買了之後就要轉賣什麼的!這百分百是詐騙!」並開始講解靈骨塔詐騙的相關手法，一定會有販賣靈骨塔的業務接洽，強調會幫忙找買主等等理由，讓婦人相信靈骨塔是很搶手的投資項目。

謝婦了解是詐騙手法後又擔心會不會沒購買，就要面臨違約金的問題，員警也繼續安撫「他騙不到你，就會找下個目標，不會跟你打民事官司啦!」這才讓謝女放心地將業務的聯絡方式封鎖，警員黃雅苹還貼心地幫婦人轉念「你今天也算是省了100萬捏!」，後續警員張甫翊還補充說：「若這麼好賺，誰還要跟銀行貸款呀?」，逗得謝女也笑了出來，答應警方會循正當管道做投資。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
鳳山分局呼籲，民眾投資心態要正確，應循公開、有保障之管道，且要建立防詐意識，只要發現對話中出現要求「匯款」、「轉帳」或「做投資」等字句，就要提高警覺。並切記阻詐3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打165求證，才不會讓辛苦的錢落入詐騙集團手中!

9國使節代表團齊聚高雄　陳其邁：加深高雄與各國的連結

高雄聖誕跨年精彩不間斷　史哲：聖誕跨年活動等著大家

亞伯丁市推動能源轉型經驗　林智鴻值得高雄效法學習　

衛武營馬戲平台登場！榕樹廣場變身馬戲帳篷活動超精彩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀