投資靈骨塔遇騙局　鳳警成功讓婦人轉念省百萬

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警員黃雅苹表示，「對方跟你說投資嘛!買了之後就要轉賣什麼的!這百分百是詐騙!」並開始講解靈骨塔詐騙的相關手法，一定會有販賣靈骨塔的業務接洽，強調會幫忙找買主等等理由，讓婦人相信靈骨塔是很搶手的投資項目。
謝婦了解是詐騙手法後又擔心會不會沒購買，就要面臨違約金的問題，員警也繼續安撫「他騙不到你，就會找下個目標，不會跟你打民事官司啦!」這才讓謝女放心地將業務的聯絡方式封鎖，警員黃雅苹還貼心地幫婦人轉念「你今天也算是省了100萬捏!」，後續警員張甫翊還補充說：「若這麼好賺，誰還要跟銀行貸款呀?」，逗得謝女也笑了出來，答應警方會循正當管道做投資。
鳳山分局呼籲，民眾投資心態要正確，應循公開、有保障之管道，且要建立防詐意識，只要發現對話中出現要求「匯款」、「轉帳」或「做投資」等字句，就要提高警覺。並切記阻詐3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打165求證，才不會讓辛苦的錢落入詐騙集團手中!
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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