美國防官員：軍援烏克蘭　不影響對台武器交付

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美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）今天出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）被問到這項報導時表示，美國對烏克蘭的支持，絕對不會對美國提供、履行外國軍售案件或以其他方式支持台灣的能力帶來負面影響。
她指出，美方從烏克蘭汲取許多教訓，國會也大力支持建設國防工業基地，這對美方持續履行台灣關係法承諾，以及提供其他盟友與夥伴軍售至關重要。
希克斯進一步解釋，美方提供給烏克蘭的軍援是來自自己的設備庫存，像是從二手車場送出，但提供給台灣的是「一輛全新的車」，像是標槍、刺針（Stinger）飛彈等，透過對外軍售提供武器，與烏克蘭軍援完全無關。
希克斯也指出，美國政府一向清楚表明，台灣必須將自我防衛置於首要與中心位置。從烏克蘭的例子顯示，意志與能力相結合，可以推延甚至停止侵略，美方多年來不斷告訴台灣，需要建立士官團，並給予訓練以支援專業軍隊。
烏克蘭軍隊曾接受西方訓練長達6年，在俄羅斯入侵烏克蘭時，展現訓練成果。在被問及美方是否可能提供台灣類似訓練時，希克斯沒有明確回應。她表示，台灣可以自己培訓、建立合作夥伴關係，美方也會持續協助台灣增強軍事能力。
擔憂美國因為軍援烏克蘭延宕對台軍售交貨時程，美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）6日致函布林肯（Antony Blinken）與奧斯汀（Lloyd Austin）。
信函指出，台灣對美國的國家利益較烏克蘭更為重要。奪取台灣是北京控制印太地區的下一步，若北京成功，將對美國國家安全與經濟安全、行動自由帶來可怕影響。由於台灣容易受到中國封鎖影響，一旦發生突發事件，向台灣運送武器將極為困難。交付武器給台灣的目的在阻止任何衝突，延遲將危及這一目標。（編輯：高照芬）1111209