【全面防腦中風五原則】糖尿病控制不好危機多　中風機率為常人兩倍！

我是廣告 請繼續往下閱讀
腦中風分為出血型腦中風、缺血型腦中風兩個類型。糖尿病患者較容易引發的是缺血型腦中風，機率為一般人的2倍，而糖尿病引發中風的因素多元，台中榮總神經科陳柏霖醫師表示，糖本身就是一種發炎因子，會導致細胞激素、發炎性激素上升，高血糖則會造成內皮細胞破壞。內皮細胞受損、血管發炎，便會造成血管壁硬化狹窄、血管彈性下降等情形，影響血液在血管中的流動，一旦血液容易凝集，就有可能進一步造成栓塞中風。
要避免糖尿病引發腦中風，需好好控制血糖，鍾芷萍醫師表示，假設2個人都在同一歲數罹患糖尿病，控制較好的人，腦中風機率較低，或可以延緩腦中風發生時間。除了配合治療、運動、飲食控制、保持良好的生活習慣外，血糖監測也是很重要的一環。糖化血色素屬於長期指標，可以看出過去2-3個月的血糖平均值，陳柏霖醫師表示，一般希望病人糖化血色素控制在7以下，但他也提醒，糖化血色素的數值不能表示血糖波動穩定，還是建議在飯前或飯後2小時，一天三次監測自己的每日血糖值，若是血糖波動越高，疾病死亡率也會提高。
血糖控制不佳問題多 醫師籲早期發現早期治療
除了影響大血管，造成心臟冠狀動脈疾病、缺血性腦中風之外，高血糖也會影響小血管與神經病變，鍾芷萍醫師提到，長期血糖控制不佳可能造成白內障、視網膜病變，最後導致失明；此外，四肢的周邊血液循環不好、神經病變，容易有麻木感，感覺不敏銳的情況下，若受傷未察覺，最後可能會導致截肢。而在台灣，國人洗腎最大宗就是糖尿病腎病變的患者，根據統計有25至45%的洗腎者是因為罹患糖尿病而走上洗腎之路，陳柏霖醫師提醒，糖尿病患者也需要監測腎臟功能。
糖尿病不一定有「多吃、多尿、多喝」三多症狀，導致有些人容易延誤治療，而有些人是害怕吃藥，不想前往就醫，陳柏霖醫師提醒，若之後中風反而要吃更多藥。此外，鍾芷萍醫師也提醒，控制血糖這件事除了早期診斷、配合用藥外，最重要還是飲食跟運動，並且同時留意其他危險因子如血壓與血脂的狀況。
民眾若想知道更多關於腦中風的知識，可至腦中風學會官方網站的民眾衛教專區（https://www.stroke.org.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=8-2）獲得相關訊息，也可至台灣腦中風病友學會網站獲得更多衛教資訊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55664
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw