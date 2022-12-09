泌尿道這「兩位置」也會長癌！ 症狀不明顯腫瘤恐悄悄長大

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上泌尿道上皮癌較難察覺 有明顯症狀多已晚期或轉移泌尿上皮是分布於人體泌尿器官腎盂、輸尿管、膀胱、尿道內層的細胞組織，當泌尿上皮長出腫瘤，就被稱為泌尿道上皮癌。根據衛生福利部108年癌症登記年報 ，台灣泌尿道上皮癌以膀胱癌最多，年奪上千人性命。而上泌尿道（包括腎盂和輸尿管）的罹癌威脅也不容小覷，在108年也有600餘人因此殞命。
黃文冠說，無痛血尿是泌尿道上皮癌典型症狀，也可能出現解尿困難，出現相關症狀應儘速就醫；但也有部分病人是根本不會出現症狀，靠健檢意外揪出癌症。而且，黃文冠說，相較於膀胱癌，上泌尿道上皮癌症狀不明顯可能更難發現，等到腫瘤長大造成腎積水或者背痛、腰痠，或因腫瘤轉移到其他部位而出現更明顯的全身症狀，發現時多已晚期。
早期發現治療手術優先 若轉移以化療、免疫治療為主早期的泌尿道上皮癌治療相對單純，黃文冠解釋，不管是上泌尿道上皮癌或膀胱癌，早期治療以開刀為第一優先。膀胱癌病人若腫瘤已經侵犯肌肉層，則會建議在術前先進行引導性化療，腫瘤縮小後再進行膀胱摘除，降低日後復發風險。萬一診斷時已是局部晚期或已轉移，就會以全身性化療為主，通常效果不錯，但因鉑金化療藥物有腎毒性，而泌尿道腫瘤可能導致病人腎功能不佳又增加治療的困境，不適合化療的病人可以考慮採用免疫藥物治療，目前健保給付在特定條件下有機會申請。
黃文冠說，如果化療效果不彰，過去的作法是第二線再換用其他的化療藥，但因長期化療副作用強，治療過程會愈來愈辛苦，且治療效果也不理想。但近年免疫治療加入戰場，有機會扭轉病人劣勢處境，若化療效果不好，可以考慮免疫治療。另外，泌尿道上皮癌易復發，針對完成化療後無惡化的病人，也可考慮再以免疫藥物進行維持性治療，然而這部分健保暫不給付。
最後，黃文冠表示，近年泌尿道上皮癌治療藥物除了傳統化學治療，免疫藥物包括anti-PD-1和anti-PD-L1單株抗體以外，陸續有標靶藥物、抗體耦合等新藥加入，然而這些新藥物尚未納入健保給付，因此病人若經診斷為泌尿道上皮癌，仍須充分與醫師討論治療選項和利弊，從肝腎功能、體力、共病症、藥物有健保給付或需自費、私人保險給付與經濟能力等各種面向綜合評估，找出最適合抗癌路徑。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56027
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