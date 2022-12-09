亞培關懷弱勢兒童成長　攜手伊甸出「慢飛天使」早療教具書

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慢飛天使逐年增加 錯過早療黃金期需花十倍時間跟上伊甸基金會投入早期療育服務今年第29年，每年協助超過2萬名發展遲緩兒童(慢飛天使)，同時協助6萬名身障人士就業及生活，其表示疫情不只影響身障人士穩定工作，更延宕兒童早療計畫進度。伊甸基金會旗山早療中心許延安主任提醒，「如果錯過0~6歲兒童發展黃金期，需花費至少10倍的時間與心力才能改善，且將對慢飛天使家庭造成更大的重擔。」
根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率約6%至8%，平均每15名兒童就有一名遲緩兒；在台灣，每年則平均有2萬名以上的兒童需要早療輔導，且通報數相較10年前已成長6成，持續上升。許延安主任表示，現台灣七成五的早療輔導由醫療院所提供，近兩年因應疫情，民眾減少進出醫療院所，期間伊甸基金會也發展出遠端課程、教具包外送等服務，唯兒童早療推進仍大受影響，0~6歲兒童的早療人次呈近三年最低。
亞培攜手伊甸設計200本觸覺發展教具書 助力兒童早療計畫有鑑於此，亞培今年「亞培伊甸健康齊跑」公益活動一大重點，就是與伊甸基金會攜手，發展出專為兒童設計的第一套「羊羊愛運動」觸覺發展教具書，輔助兒童早療課程中必要的感官刺激訓練；透過輕鬆有趣的故事內容，同時傳遞運動與營養衛教資訊，進一步幫助兒童及照護者了解如何透過生活習慣的培養，健康成長。200本書皆由亞培員工發揮創意、規畫不同觸覺材質，並親手裁剪貼上，也在書中留下一句暖心鼓勵。亞培台灣分公司管理代表暨營養品事業總經理黎亞諾（Arnaud Renard）表示，「亞培不只透過前瞻科技支持大眾健康，更關注在地健康議題，今年在台公益活動邁向第12年，集結台灣超過480位員工的力量回饋社會，齊心呼籲關懷兒童成長及健康議題。」
許延安主任說，「觸覺發展教具不只能滿足兒童探索外在環境的需求，也能促進大腦發展，訓練兒童的感覺統合能力，對於認知也有幫助，本次與亞培捐贈的觸覺發展書將成為慢飛天使早療計畫的一大助力。」伊甸基金會規劃將書本發放至全台早療據點，持續在台灣不同角落，陪伴各個慢飛家庭踏出成長步伐。
亞培落實永續計畫 捐贈快篩助弱勢信心重返正常生活亞培永續計畫以2030年前改善全球三分之一（33 億）人的生活為目標，除了一系列公益活動，亞培此次也捐贈快篩試劑予伊甸基金會。亞培台灣快速診斷事業總經理謝昆穎表示：「自新冠疫情以來，不管台灣或世界其他地方，亞培快速診斷檢測工具扮演關鍵抗疫角色，盼這次活動可以幫助人們縮短與健康資源的距離，消除阻礙健康的屏障，進一步支持弱勢族群，更具信心地重返正常生活。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56119
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