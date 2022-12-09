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亞培關懷弱勢兒童成長　攜手伊甸出「慢飛天使」早療教具書

亞培關懷弱勢兒童成長　攜手伊甸出「慢飛天使」早療教具書
亞培關懷弱勢兒童成長　攜手伊甸出「慢飛天使」早療教具書

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】新冠疫情以來，民眾減少出入醫療院所，0~6歲兒童的早療人次呈近三年最低，發展遲緩兒童恐錯失發展黃金期；身障人士也因此減少獨立自主外出機會，生活及原穩定工作皆受到影響。醫療保健領導者亞培關注在地健康議題，於今年10月發起「亞培伊甸健康齊跑」活動，邀請民眾共同跑出健康之餘，也鼓勵大眾支持弱勢族群照護；此舉亦獲得藝人艾力克斯、黃子佼等名人響應。這次更首次與伊甸共同發展出專為慢飛天使設計的早療教具書，並捐贈Panbio快篩試劑，持續實踐2030年前改善全球三分之一人口生活的永續目標。

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慢飛天使逐年增加　錯過早療黃金期需花十倍時間跟上

伊甸基金會投入早期療育服務今年第29年，每年協助超過2萬名發展遲緩兒童(慢飛天使)，同時協助6萬名身障人士就業及生活，其表示疫情不只影響身障人士穩定工作，更延宕兒童早療計畫進度。伊甸基金會旗山早療中心許延安主任提醒，「如果錯過0~6歲兒童發展黃金期，需花費至少10倍的時間與心力才能改善，且將對慢飛天使家庭造成更大的重擔。」

根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率約6%至8%，平均每15名兒童就有一名遲緩兒；在台灣，每年則平均有2萬名以上的兒童需要早療輔導，且通報數相較10年前已成長6成，持續上升。許延安主任表示，現台灣七成五的早療輔導由醫療院所提供，近兩年因應疫情，民眾減少進出醫療院所，期間伊甸基金會也發展出遠端課程、教具包外送等服務，唯兒童早療推進仍大受影響，0~6歲兒童的早療人次呈近三年最低。

亞培攜手伊甸設計200本觸覺發展教具書　助力兒童早療計畫

有鑑於此，亞培今年「亞培伊甸健康齊跑」公益活動一大重點，就是與伊甸基金會攜手，發展出專為兒童設計的第一套「羊羊愛運動」觸覺發展教具書，輔助兒童早療課程中必要的感官刺激訓練；透過輕鬆有趣的故事內容，同時傳遞運動與營養衛教資訊，進一步幫助兒童及照護者了解如何透過生活習慣的培養，健康成長。200本書皆由亞培員工發揮創意、規畫不同觸覺材質，並親手裁剪貼上，也在書中留下一句暖心鼓勵。亞培台灣分公司管理代表暨營養品事業總經理黎亞諾（Arnaud Renard）表示，「亞培不只透過前瞻科技支持大眾健康，更關注在地健康議題，今年在台公益活動邁向第12年，集結台灣超過480位員工的力量回饋社會，齊心呼籲關懷兒童成長及健康議題。」

許延安主任說，「觸覺發展教具不只能滿足兒童探索外在環境的需求，也能促進大腦發展，訓練兒童的感覺統合能力，對於認知也有幫助，本次與亞培捐贈的觸覺發展書將成為慢飛天使早療計畫的一大助力。」伊甸基金會規劃將書本發放至全台早療據點，持續在台灣不同角落，陪伴各個慢飛家庭踏出成長步伐。

亞培落實永續計畫　捐贈快篩助弱勢信心重返正常生活

亞培永續計畫以2030年前改善全球三分之一（33 億）人的生活為目標，除了一系列公益活動，亞培此次也捐贈快篩試劑予伊甸基金會。亞培台灣快速診斷事業總經理謝昆穎表示：「自新冠疫情以來，不管台灣或世界其他地方，亞培快速診斷檢測工具扮演關鍵抗疫角色，盼這次活動可以幫助人們縮短與健康資源的距離，消除阻礙健康的屏障，進一步支持弱勢族群，更具信心地重返正常生活。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56119

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