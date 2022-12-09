昆凌一張8人自拍「含金量爆表」 5萬人朝聖：臉都像P的
29歲昆凌2014年嫁給大14歲天王周杰倫（周董），陸續生下大女兒Hathway、次子Romeo、么女Jacinda，29歲的她，5月卸貨第三胎後迅速恢復身材，依然是各大精品爭相合作對象。昆凌昨（8日）在IG上傳一張參加時尚活動的自拍照，身旁7人全是一線大明星，網友表示：「這陣容夢幻到臉都像P的。」
娛樂中心／綜合報導
昆凌受CHANEL之邀參加晚宴，事後PO出和與會貴賓的合照，只見掌鏡人是許瑋甯，後方除了昆凌之外，還有周興哲、桂綸鎂、陳柏霖、9m88、ØZI及楊乃文，在樂壇、影視圈地位不凡的8人開心玩自拍，留下難能可貴的畫面。
這張照片含金量爆表，許瑋甯曾多次入圍金馬獎，拿過金鐘獎女配角、台北電影獎影后，周興哲上個月剛奪下金馬獎最佳原創電影歌曲，桂綸鎂是第49屆金馬影后，陳柏霖為第47屆金鐘視帝，楊乃文和ØZI分別是金曲歌后、金曲新人，9m88也是金曲獎入圍常客。
網友以朝聖的心態留言：「這陣容太扯了」、「居然有大仁哥」、「這組合也太強大」、「這組合好狂」、「這是什麼神仙組合」、「這是什麼局...」、「都大咖餒」、「這合照也太厲害」、「顏值團」、「這組合好猛」、「全部都是我的最愛」！