澳洲2女被7男拖走性侵！她逃走又「回頭救朋友」慘淪玩物
澳洲阿得雷德（Adelaide）近日發生一起集體性侵案，年僅18與19歲的2名女子，在停車場遭到7名男子搭訕，邀約喝酒、抽大麻，2人慘遭拉入樓梯間性侵，其中一名女子一度逃走，但是放不下朋友，返回想要救人，最終也不幸遭到性侵。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，本（12）月3日深夜，2名女子路過一處停車場，遇到7名嫌犯，被邀請一起喝酒、吸大麻，由於其中1名女子因為前任的關係，認識這群人，當下沒想太多就答應邀約，怎料卻在酒後，兩人被這7名惡劣的男子拉入樓梯間輪流性侵。
當時，一名女子從樓梯間的縫隙，先看到朋友被推倒性侵，嚇得趕忙離開，但因為罪惡感，內心也放不下朋友，隨後折返現場救人，最終也淪為這票惡狼洩慾的工具。
事後，2名受害女子向警方報案，警方陸續逮捕到其中5名男子，這些人年約17至23歲，目前警方仍在持續追查其餘涉案2人，而7名犯嫌的涉案程度不一，有人圍觀、有人有參與性侵，目前案件正在偵辦中。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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