全家APP當機！一堆人卡櫃檯換嘸咖啡 上班族哭：遲到了
仰賴APP寄杯的民眾要哭了！全家超商今（9）早8點多傳出APP大當機，正是上班族買咖啡的高峰期，原先就大排長龍的門市，今日更是卡了一堆人在櫃台前，有批踢踢網友爆料：「早上一堆人在櫃檯前狂刷手機」，還有人反應，門市店員不斷大喊「APP壞掉了不能用」，《NOWnews》記者一早到店消費，在櫃檯欲要操作手機畫面，也立即被店員告知系統故障、不能換咖啡，經過2小時直至出稿前仍未恢復正常，全家也親曝當機內幕。
記者黃韻文/綜合報導
今早8點多就有網友發文抱怨：「一早要去全家兌換咖啡，到櫃檯前排隊按APP發現壞掉了。」由於正值上學、上班買咖啡的高峰時刻，原先就有不少人潮的門市更顯混亂。許多網友紛紛回報：「連櫃檯結帳也不能用全盈或是Famipay」、「害我用原價買，可惡」、「+1在全家尷尬」、「上班排隊排好久」，還有人直言「上班時間壞掉很毋湯！」並提到店員一直喊APP壞掉不能用，一堆人卡在櫃檯、上班都遲到了。
全家也於第一時間做出解釋：「因租用電信公司之網路機房無預警停電，致使與會員相關功能連線受到影響，目前已積極處理並陸續恢復中，造成消費者不便，敬請見諒。」據了解，事發原因是遠傳機房停電，因此不只全家APP受到影響，Happy Go也傳出問題。至截稿前10：43分，全家APP支付及隨買跨店取依然持續大當機。